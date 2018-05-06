Нина Дорошина любила Ефремова, но вышла замуж за Даля 

Звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина перед смертью хотела сыграть с Олегом Табаковым, узнал Sobesednik.ru.
В московском театре «Современник» попрощались с любимой всеми актрисой — знаменитой Надюхой из фильма «Любовь и голуби» — Ниной Дорошиной. Она ушла из жизни на 84-м году в своей квартире, где жила одна. Причиной ее смерти стал сердечный приступ. Накануне печального события на пронзительные стоны Нины Михайловны сбежались соседи, которые впоследствии вызвали скорую. Но медики не успели… Артистка перестала дышать в ночь на 21 апреля.
Отказалась от телевизора и мобильного телефона
Нина Дорошина осталась в одиночестве в 2004 году. Именно тогда умер ее муж — мастер по свету театра «Современник» Владимир Тышков, с ним артистка прожила в браке около 20 лет. Но до этого союза жизнь Нины Михайловны была полна других любовных страстей. У нее были нежные отношения с актером и режиссером Олегом Ефремовым, который, как рассказывает окружение актрисы, любил ее до последней секунды своей жизни. Дорошина тоже была влюблена в Олега Николаевича. Однако вышла замуж за другого артиста — Олега Даля, который был младше ее на семь лет. Брак вскоре распался. Нина Дорошина за свою жизнь так и не испытала счастья материнства, но жалела ли она об этом, никто не знает, потому что артистка никогда не жаловалась на судьбу.
— У Нины были лучшие ноги «Современника», это признавали все — не только мальчишки, но и девчонки, — говорит 84-летняя актриса и режиссер Галина Волчек. — Она всегда носила туфли на высоких каблуках. Не позволяла себе поправиться, если было нужно — вообще садилась на голодный день, всегда была очень изящная, тонкая, очаровательная. У нее одно время был целый каскад вязаных платьев, для Нины их специально вязали в облипочку, под ее фигурку. Она всегда была с косой или распущенными волосами. Я помню, как однажды Нина появилась в моем любимом вишневом платье в тон туфелькам, она осознавала, что великолепна. Все тогда сказали ей: «Нинка, ну ты даешь!» Все мужики признавали, что она по-женски очаровательна, а особенно Ефремов, он был в нее безумно влюблен!
Нина Дорошина последний год своей жизни практически не выходила на улицу из-за плохого самочувствия — болело сердце, ноги. У нее не было ни телевизора, ни мобильного телефона. От этих благ она осознанно отказывалась, говоря, что ей всего этого не нужно. Находясь дома в тишине, она мечтала только об одном: поскорее поправиться и выйти на сцену.
— Нина в последнее время жила со всякими болезнями тяжело и одиноко, ее держало только искусство, — продолжает Галина Борисовна. — Она хотела работать! Если бы у нее сейчас была хоть маленькая ролька, она бы помогла ей дальше прожить. Нина очень нуждалась в общении. Когда ей звонили, она всегда начинала разговаривать умирающе. Но как только ей начинали говорить о театре, она очень оживлялась! А еще ее большой любовью была племянница Олеся, у которой двое детей. Их Нина считала своими самыми близкими людьми и могла про них говорить часами.
«И среди актеров начался внутренний хохот…»
То, что Дорошина до последнего дня мечтала о новой работе, подтверждает и актер Авангард Леонтьев. Причем играть она хотела только молодых героинь, а не бабушек, от ролей которых она не раз отказывалась.
— Нина мне позвонила где-то год назад и сказала: «Я хочу сыграть в спектакле „Пять вечеров“, — вспоминает 71-летний артист. — Нина давно вышла из возраста героини этой пьесы. Она мне говорит: „Я же не выгляжу на свой возраст, я могу играть эту роль и хочу это сделать вместе с Олегом Табаковым, скажи ему, что у меня есть такая идея!“ Я тогда ответил: „Ниночка, Олег Павлович сейчас не в лучшей форме!“ А она все равно: „Ну давай, давай, скажи ему!“
В фильме „Любовь и голуби“ // Стоп-кадр YouTube
Актриса Лия Ахеджакова много раз оказывалась с Ниной Дорошиной на сцене. А одну историю из совместного выступления звезда „Служебного романа“ не может забыть уже целых 30 лет.
— Нина была неповторимым человеком, — говорит 79-летняя Лия Меджидовна. — В ее характер входило столько смешного, трогательного, резкого и отчаянного! Она была очень щедра на слезы, но удивительно то, что на боль ее прорывало совершенно не в тех местах, в которых плакали другие люди. Я помню, как мы вместе играли в спектакле „Мелкий бес“ по режиссуре Виктюка. Все актеры в начале выступления шли вперед, в зал к зрителю. И вот я помню, как мы идем с ней вперед под музыку, вдруг я поднимаю глаза и вижу, что балкон в зале пустой. Я тихо Нинке в ужасе говорю: „Нина, балкон пустой!“ А она тоже тихо отвечает: „Партер в этом не виноват!“ И среди актеров начался внутренний хохот, а на сцене ведь смеяться — это страшное дело, там никуда не спрячешься! И вот мы так, про себя смеясь, шли пугать зал мелким бесом.
Актер и режиссер Александр Ширвиндт был однокурсником Нины Дорошиной. Он никогда не забудет, как возил специально для нее гречку из Санкт-Петербурга в Москву.
— У нас было 62 года безоблачной, настоящей дружбы, — вздыхает 83-летний Александр Анатольевич. — Мы в 52-м году вместе поступили в Щукинское училище и с тех пор не расставались. Нина — это уникальное явление, комплекс преданности, любви, дружбы и творчества. Она никогда не старела. Нина была безумно близка с актрисой питерского театра Верой Александровной Карповой. Когда я мотался туда-сюда из Ленинграда в Москву и обратно, я всегда возил Нинке гречку, потому что там она была дешевле на 15 копеек. Отказаться от этого было невозможно, потому что между ею и Верой был напор любви просто до слез. От Дорошиной для Карповой я отсюда возил мед. Еще однажды я привез Нине старую дубленку, которую Верочке когда-то кто-то купил в Болгарии, но со временем мездра на ней отпала и дубленка превратилась в куртку без меха. Но не взять ее было нельзя. Все это продолжалось 62 года. Гречку я Нине возил до последнего времени.
»Машину я купила брату, а вот самолет куплю себе!»
Александр Ширвиндт не может забыть и свадьбу Нины Дорошиной с Олегом Далем.
— Эта свадьба проходила в нашей с женой квартире, — продолжает артист. — Ничего более фантасмагорического, чем это торжество, я в своей жизни не видел!
С Олегом Далем в фильме «Первый троллейбус»// Стоп-кадр YouTube
О том, как Дорошина любила подшучивать над окружающими, хорошо помнит Валентин Гафт.
— Однажды мы вышли после спектакля, — делится 82-летний Валентин Иосифович. — А на улице стояла новая машина «Жигули». Все вышли, и Нина сказала: «Куда же вы расходитесь? Я купила машину! А вы ее обмойте!» Все удивились: «Нина и машина? Не может быть!» Она говорила, что уже ездила, но у нее не получались задние скорости, трудно было въезжать на подъеме. Мы достали шампанское, пили, желали ей успеха, здоровья, сил. Все было очень красиво. И тут она говорит: «На самом деле машину я купила брату, а вот самолет куплю себе!» Вот так она шутила. Я ее очень любил, и ту ночь, когда мы все были ошеломлены, получив известие о ее смерти, нельзя совместить с тем, как она хотела жить! Ее любили все мужики, а особенно Олег Ефремов и Олег Даль!
Партнер Дорошиной по фильму «Любовь и голуби» Александр Михайлов предположил, почему в последнее время Нина Михайловна очень редко появлялась на экранах.
— Очень жаль, что она мало снималась, — с грустью произносит 73-летний Александр Яковлевич. — Просто, наверное, то кино, которое есть сегодня, не совсем ее кино, в современных фильмах ведь убить человека — все равно что высморкаться. Это и не мой кинематограф тоже, я в этом также не участвую, тем более в рекламах. Я не сужу своих друзей, которые снимаются в рекламах, у всех ведь есть свои проблемы. Но Нина тоже не пошла на это. Я преподаю во ВГИКе уже 10 лет. Самый страшный период для меня — это когда я вручаю диплом своему студенту и сердце разрывается, потому что я не знаю, что дальше с ним будет. Ведь сейчас огромное количество безработных актеров просто спиваются! Дети, которые сейчас выпускаются из институтов, получают немного не ту дозу нравственности. А фильм «Любовь и голуби» когда-то поднял планку нравственности на удивительную высоту! Нина была очень избирательна в ролях!