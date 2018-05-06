Нина Дорошина любила Ефремова, но вышла замуж за Даля

В московском театре «Современник» попрощались с любимой всеми актрисой — знаменитой Надюхой из фильма «Любовь и голуби» — Ниной Дорошиной. Она ушла из жизни на 84-м году в своей квартире, где жила одна. Причиной ее смерти стал сердечный приступ. Накануне печального события на пронзительные стоны Нины Михайловны сбежались соседи, которые впоследствии вызвали скорую. Но медики не успели… А­ртистка перестала дышать в ночь на 21 апреля.

Отказалась от телевизора и мобильного телефона

Нина Дорошина осталась в одиночестве в 2004 году. Именно тогда умер ее муж — мастер по свету театра «Современник» Владимир Тышков, с ним артистка прожила в браке около 20 лет. Но до этого союза жизнь Нины Михайловны была полна других любовных страстей. У нее были нежные отношения с актером и режиссером Олегом Ефремовым , который, как рассказывает окружение актрисы, любил ее до последней секунды своей жизни. Дорошина тоже была влюблена в Олега Николаевича. Однако вышла замуж за другого артиста — Олега Даля, который был младше ее на семь лет. Брак вскоре распался. Нина Дорошина за свою жизнь так и не испытала счастья материнства, но жалела ли она об этом, никто не знает, потому что артистка никогда не жаловалась на судьбу.

— У Нины были лучшие ноги «Современника», это признавали все — не только мальчишки, но и девчонки, — говорит 84-летняя актриса и режиссер Галина Волчек . — Она всегда носила туфли на высоких каблуках. Не позволяла себе поправиться, если было нужно — вообще садилась на голодный день, всегда была очень изящная, тонкая, очаровательная. У нее одно время был целый каскад вязаных платьев, для Нины их специально вязали в облипочку, под ее фигурку. Она всегда была с косой или распущенными волосами. Я помню, как однажды Нина появилась в моем любимом вишневом платье в тон туфелькам, она осознавала, что великолепна. Все тогда сказали ей: «Нинка, ну ты даешь!» Все мужики признавали, что она по-женски очаровательна, а особенно Ефремов, он был в нее безумно влюблен!

Нина Дорошина последний год своей жизни практически не выходила на улицу из-за плохого самочувствия — болело сердце, ноги. У нее не было ни телевизора, ни мобильного телефона. От этих благ она осознанно отказывалась, говоря, что ей всего этого не нужно. Находясь дома в тишине, она мечтала только об одном: поскорее поправиться и выйти на сцену.

— Нина в последнее время жила со всякими болезнями тяжело и одиноко, ее держало только искусство, — продолжает Галина Борисовна. — Она хотела работать! Если бы у нее сейчас была хоть маленькая ролька, она бы помогла ей дальше прожить. Нина очень нуждалась в общении. Когда ей звонили, она всегда начинала разговаривать умирающе. Но как только ей начинали говорить о театре, она очень оживлялась! А еще ее большой любовью была племянница Олеся, у которой двое детей. Их Нина считала своими самыми близкими людьми и могла про них говорить часами.

«И среди актеров начался внутренний хохот…»

То, что Дорошина до последнего дня мечтала о новой работе, подтверждает и актер Авангард Леонтьев. Причем играть она хотела только молодых героинь, а не бабушек, от ролей которых она не раз отказывалась.

— Нина мне позвонила где-то год назад и сказала: «Я хочу сыграть в спектакле „Пять вечеров“, — вспоминает 71-летний артист. — Нина давно вышла из возраста героини этой пьесы. Она мне говорит: „Я же не выгляжу на свой возраст, я могу играть эту роль и хочу это сделать вместе с Олегом Табаковым, скажи ему, что у меня есть такая идея!“ Я тогда ответил: „Ниночка, Олег Павлович сейчас не в лучшей форме!“ А она все равно: „Ну давай, давай, скажи ему!“

В фильме „Любовь и голуби“ // Стоп-кадр YouTube

Актриса Лия Ахеджакова много раз оказывалась с Ниной Дорошиной на сцене. А одну историю из совместного выступления звезда „Служебного романа“ не может забыть уже целых 30 лет.

— Нина была неповторимым человеком, — говорит 79-летняя Лия Меджидовна. — В ее характер входило столько смешного, трогательного, резкого и отчаянного! Она была очень щедра на слезы, но удивительно то, что на боль ее прорывало совершенно не в тех местах, в которых плакали другие люди. Я помню, как мы вместе играли в спектакле „Мелкий бес“ по режиссуре Виктюка. Все актеры в начале выступления шли вперед, в зал к зрителю. И вот я помню, как мы идем с ней вперед под музыку, вдруг я поднимаю глаза и вижу, что балкон в зале пустой. Я тихо Нинке в ужасе говорю: „Нина, балкон пустой!“ А она тоже тихо отвечает: „Партер в этом не виноват!“ И среди актеров начался внутренний хохот, а на сцене ведь смеяться — это страшное дело, там никуда не спрячешься! И вот мы так, про себя смеясь, шли пугать зал мелким бесом.

Актер и режиссер Александр Ширвиндт был однокурсником Нины Дорошиной. Он никогда не забудет, как возил специально для нее гречку из Санкт-Петербурга в Москву.

— У нас было 62 года безоблачной, настоящей дружбы, — вздыхает 83-летний Александр Анатольевич. — Мы в 52-м году вместе поступили в Щукинское училище и с тех пор не расставались. Нина — это уникальное явление, комплекс преданности, любви, дружбы и творчества. Она никогда не старела. Нина была безумно близка с актрисой питерского театра Верой Александровной Карповой . Когда я мотался туда-сюда из Ленинграда в Москву и обратно, я всегда возил Нинке гречку, потому что там она была дешевле на 15 копеек. Отказаться от этого было невозможно, потому что между ею и Верой был напор любви просто до слез. От Дорошиной для Карповой я отсюда возил мед. Еще однажды я привез Нине старую дубленку, которую Верочке когда-то кто-то купил в Болгарии, но со временем мездра на ней отпала и дубленка превратилась в куртку без меха. Но не взять ее было нельзя. Все это продолжалось 62 года. Гречку я Нине возил до последнего времени.

»Машину я купила брату, а вот самолет куплю себе!»

Александр Ширвиндт не может забыть и свадьбу Нины Дорошиной с Олегом Далем.

— Эта свадьба проходила в нашей с женой квартире, — продолжает артист. — Ничего более фантасмагорического, чем это торжество, я в своей жизни не видел!

С Олегом Далем в фильме «Первый троллейбус»// Стоп-кадр YouTube

О том, как Дорошина любила подшучивать над окружающими, хорошо помнит Валентин Гафт

— Однажды мы вышли после спектакля, — делится 82-летний Валентин Иоси­фович. — А на улице стояла новая машина «Жигули». Все вышли, и Нина сказала: «Куда же вы расходитесь? Я купила машину! А вы ее обмойте!» Все удивились: «Нина и машина? Не может быть!» Она говорила, что уже ездила, но у нее не получались задние скорости, трудно было въезжать на подъеме. Мы достали шампанское, пили, желали ей успеха, здоровья, сил. Все было очень красиво. И тут она говорит: «На самом деле машину я купила брату, а вот самолет куплю себе!» Вот так она шутила. Я ее очень любил, и ту ночь, когда мы все были ошеломлены, получив известие о ее смерти, нельзя совместить с тем, как она хотела жить! Ее любили все мужики, а особенно Олег Ефремов и Олег Даль!

Партнер Дорошиной по фильму «Любовь и голуби» Александр Михайлов предположил, почему в последнее время Нина Михайловна очень редко появлялась на экранах.

— Очень жаль, что она мало снималась, — с грустью произносит 73-летний Александр Яковлевич. — Просто, наверное, то кино, которое есть сегодня, не совсем ее кино, в современных фильмах ведь убить человека — все равно что высморкаться. Это и не мой кинематограф тоже, я в этом также не участвую, тем более в рекламах. Я не сужу своих друзей, которые снимаются в рекламах, у всех ведь есть свои проблемы. Но Нина тоже не пошла на это. Я преподаю во ВГИКе уже 10 лет. Самый страшный период для меня — это когда я вручаю диплом своему студенту и сердце разрывается, потому что я не знаю, что дальше с ним будет. Ведь сейчас огромное количество безработных актеров просто спиваются! Дети, которые сейчас выпускаются из институтов, получают немного не ту дозу нравственности. А фильм «Любовь и голуби» когда-то поднял планку нравственности на удивительную высоту! Нина была очень избирательна в ролях!