Руки прочь от фильма «Собибор»

В прокат вышел художественный фильм «Собибор», рассказывающий о восстании в одноименном немецком лагере смерти.

Напомню, что основой сюжета картины стало единственное за все четыре года Великой Отечественной войны успешное восстание заключенных. После чего «фабрика смерти» была уничтожена по приказу немецкого командования.

Не успела картина выйти на широкие экраны, как тут же толпы доморощенных историков на просторах Всемирной паутины начали сквозь лупу изучать фильм и соревноваться: кто больше недоработок или недостатков найдет. Дескать, офицеры СС там слишком вежливые, заключенные-евреи — недостаточно изможденные, а рассуждения охранника концлагеря о Боге и Христе — богохульные (никого не смущает, что основная часть солдат и офицеров Третьего Рейха были вполне себе добропорядочными католиками). Не суть. Не про это фильм! Если очень уж хочется натурализма — пересмотрите «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма или кадры хроники, которые легли в его основу. Как говорится — гугл вам в помощь.

Не считайте пуговицы на мундирах или заклепки на танковой броне. Взгляните в самую суть. Лучше скажите честно: кто из вас до анонса и рекламной кампании фильма знал, кто такой Александр Печерский ? Могу поспорить, что не знали. В лучшем случае — если были особо подкованы в истории Великой Отечественной — вспомнили название «Собибор». В ряду других нацистских фабрик смерти — Аушвица, Майданека, Манхаузена, Травников, Саласпилса, Дахау… Подчеркну — в лучшем случае. Короткий опрос знакомых подсказал, что большинство не знало и этого.

На самом деле, «Собибор» — фильм о преодолении и подвиге. О том, что даже в самых нечеловеческих условиях остаются люди, способные на подлинный героизм. О том, что даже если зло кажется непобедимым и несокрушимым — ему нужно и должно сопротивляться. И побеждать, несмотря ни на что.

Может быть, посмотрев этот фильм, кто-то из зрителей задумается: «А как оно было на самом деле?». И начнет читать о плане «Ост» и Бабьем Яре, Рейнхарде Гейдрихе и операции « Мадагаскар», айнзацгруппах и «ангеле смерти» Йозефе Менгеле, дневнике Анны Франк и «хрустальной ночи». Обо всем, что сегодняшнее толерантное европейское общество всеми правдами и неправдами пытается забыть, задвинуть на дальнюю пыльную полку истории как скучную и к тому же неполиткорректную книгу.

Этот фильм, при всех неточностях и недоработках, — еще один кирпичик в фундамент памятника солдатам и офицерам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Тем, благодаря кому в мае 1945-го алое Знамя Победы взвилось над Рейхстагом. Он рассказывает о полузабытой, но от того не менее героической части нашей истории. Поэтому, скажу всем критикам — руки прочь от «Собибора»!