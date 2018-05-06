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В Чехии с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»
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В Чехии с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор» 

ТАСС 7 минут назад
ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Чешская премьера российского фильма «Собибор» состоялась в воскресенье в кинотеатре «Длабачов» в Праге. Картину представил сам режиссер и исполнитель главной роли, народный артист РФ Константин Хабенский.
"Премьерный показ «Собибора» прошел при полном аншлаге. В зрительном зале не было ни одного свободного места. Билеты были распроданы задолго до премьеры", — сообщили ТАСС в дирекции кинотеатра.
В кинозале, рассчитанном на 377 зрителей, присутствовало много молодых людей. Большую часть составили учащиеся местных гимназий и вузов. Особый интерес картина вызвала у ветеранов. Соотечественники пришли в «Длабачов» оценить дебют Хабенского в качестве кинорежиссера.
Перед премьерным показом он посетил Российский центр науки и культуры в Праге. Там состоялась встреча артиста с поклонниками и журналистами. Хабенский подробно рассказал о процессе создания фильма.
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