В Чехии с аншлагом прошла премьера фильма «Собибор»

ПРАГА, 6 мая. / ТАСС /. Чешская премьера российского фильма «Собибор» состоялась в воскресенье в кинотеатре «Длабачов» в Праге. Картину представил сам режиссер и исполнитель главной роли, народный артист РФ Константин Хабенский

"Премьерный показ «Собибора» прошел при полном аншлаге. В зрительном зале не было ни одного свободного места. Билеты были распроданы задолго до премьеры", — сообщили ТАСС в дирекции кинотеатра.

В кинозале, рассчитанном на 377 зрителей, присутствовало много молодых людей. Большую часть составили учащиеся местных гимназий и вузов. Особый интерес картина вызвала у ветеранов. Соотечественники пришли в «Длабачов» оценить дебют Хабенского в качестве кинорежиссера.

Перед премьерным показом он посетил Российский центр науки и культуры в Праге. Там состоялась встреча артиста с поклонниками и журналистами. Хабенский подробно рассказал о процессе создания фильма.