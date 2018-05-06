Лесные эльфы, принцессы и Дэдпул: фоторепортаж с фестиваля комиксов в Перми

В пермском дворце молодежи прошел Фестиваль косплея и визуальной культуры Panicomix.

Участники фестиваля представили костюмированное дефиле. Они выходили на сцену в образах лесных эльфов, принцесс, Дэдпула и других героев.

Белоснежка и ее принц

А это догадаетесь кто?

Пермский Дэдпул

Косплеи становится все популярнее. Эта игра-подражание, в которой копируют внешность, одежду, характерные движения и жесты персонажей сериалов, фильмов, комиксов или компьютерных игр.

— Наш фестиваль направлен на популяризацию визуальной— и гик-культуры, — сообщили организаторы. — Фестиваль позволяет участникам не только проявить себя на сцене и самореализоваться в творчестве, но и найти новых друзей, с пользой провести время, узнав для себя что-то новое о множестве культурных направлений через всевозможные конкурсы, презентации и мастер-классы. Территориально фестиваль охватывает участников из множества городов России, таких как Уфа, Ижевск, Екатеринбург, Киров, Казань, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Пермь и города Пермского края. Возраст участников составляет от 15 до 40 лет.

Кто-то очень увлекся образом

Крутые пушки, рогатка и кошачьи ушки

Фея единорогов

Белый лебедь vs черный лебедь

Очень экзотичная девушка

Лесной эльф

Кроме косплея, гостей ждали показы фильмов, киберспорт, встречи с блогерами, художниками, издателями комиксов, ярмарка гиковского мерча — и всё за один день.