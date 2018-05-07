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Бен Аффлек поделился фото со своим «двойником»
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Бен Аффлек поделился фото со своим «двойником» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Бен Аффлек продолжает сниматься в фильме «Тройная граница» на Гавайских островах, периодически радуя своих поклонников своеобразными «апдейтами» со съемочной площадки: так, на днях актер поделился фотографией со своим «двойником».
45-летний актер выложил в своем Instagram фотографию со своим дублером, Ричем Цетроне, с которым сотрудничает уже несколько лет подряд: «Пятый фильм с этой легендой — Ричем Цетроне. Невероятно благодарен за возможность поработать с такими замечательными людьми», так подписал снимок сам Аффлек. Поклонники же актера отметили не только сходство Бена и Рича, но и то, насколько похорошевшим и поздоровевшим выглядит Аффлек, в последнее время куда больше напоминавший жертву безуспешной борьбы с алкоголизмом, нежели актера первой величины.
Movie #5 with this legend — Rich Cetrone. Grateful to work with such incredible people. #stuntdouble
Публикация от Ben Affleck (@benaffleck)
2 Май 2018 в 5:47 PDT  попкорнnews
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