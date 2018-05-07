Топ-10 фактов о фильме «Пятый элемент»

7 мая 1997 года на Каннском кинофестивале публика впервые увидела фантастический комедийный боевик французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом , Миллой Йовович и Гэри Олдменом в главных ролях. Сюжет этой трогательной картины о фантастической любви содержит изрядную долю юмора, романтики и эффектных драк, что позволило ей претендовать на внимание самой разноплановой аудитории.

К годовщине выхода любимой картины представляем вашему вниманию десятку интереснейших фактов о фильме «Пятый элемент».

1. В основе комедийного сюжета фантастического экшена — философская притча о любви. В образе хрупкой на первый взгляд девушки Лилу, созданной из ДНК инопланетян древней расы мондошаванов, предстает сама любовь. Именно любовь является единственным «пятым элементом», который способен соединить остальные четыре первичные материи Вселенной и спасти планету от неминуемой гибели.

2. В фильме снимались не только профессиональные актеры. Так, роль помощника главного злодея фильма, мистера Зорга, сыграл Эдриан Тоус, более известный как Трики, британский трип-хоп-музыкант и один из основоположников жанра. Люк Бессон также пригласил в свой фильм и нескольких фотомоделей, которые сыграли стюардесс на круизном лайнере на орбите Флостона.

3. «Божественный язык», на котором говорит Лилу, был выдуман Люком Бессоном, а затем значительно расширен самой Миллой Йовович. Актриса и режиссер во время съемок постоянно практиковали этот язык, используя его в переписке. К завершению работы над фильмом эти двое могли даже устно общаться на нем.

4. Фильм «Пятый элемент» на момент своего выхода стал самым высокобюджетным фильмом, снятым за пределами Голливуда. На 1997 год этот фильм также демонстрировал самые дорогие спецэффекты. Бюджет картины составил 80 млн долларов, а сборы — 264 млн долларов. До сих пор фильм «Пятый элемент» является самым дорогостоящим для французского кинематографа.

5. Роль дивы Плавалагуны сыграла Майвенн Ле Беско, французская актриса, режиссер и сценарист. Ее героиня исполнила арию Il Dolce Suono из оперы итальянского композитора Доменико Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Кстати, имя инопланетной дивы Бессон также взял из детства. Такое название носило бомбоубежище в Хорватии, где Люк бывал на летних каникулах.

6. Взрыв в главном зале космического круизного лайнера был самым мощным взрывом внутри помещения, который в то время когда-либо демонстрировали на киноэкране.

7. Съемки фильма стали для французского режиссера Люка Бессона (на фото рядом с Брюсом Уиллисом) воплощением детской мечты. Основу сюжета Люк написал еще подростком. В то время он не думал, что станет режиссером. По признанию Бессона, за неимением настоящего друга, братьев, сестер или хотя бы телевизора он сам придумал себе друга — водителя летающего такси в Нью-Йорке XXIII века.

8. Гэри Олдмен согласился на роль в фильме, даже не читая сценария. К этому моменту он уже успел сняться в фильме Бессона «Леон». До этого актер познакомился с режиссером благодаря своей подруге. После съемок «Леона» Олдмен и Бессон сдружились, поэтому Гэри и согласился сняться в «Пятом элементе» так быстро. Позже он сильно сетовал на свой неудобный костюм.

9. На протяжении всего фильма главный герой и главный злодей ни разу не пересекаются и даже ни разу не встречаются друг с другом.