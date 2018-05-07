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«На честном слове и на одном крыле»: «Россия» покажет фильм Александра Рогаткина
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«На честном слове и на одном крыле»: «Россия» покажет фильм Александра Рогаткина 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
8 мая в 10.00 на телеканале «Россия 1» выходит фильм журналиста и режиссера Александра Рогаткина «На честном слове и на одном крыле». Он посвящен ветеранам Великой Отечественной и отношению ко Второй мировой в России и США.
Столетние ветераны — русские и американцы — вспоминают, как воевали бок о бок. Накануне Дня Победы старики-соратники по-прежнему вместе, хотя их осталось совсем мало…
В фильме снята уникальная масштабная реконструкция Сталинградской битвы с участием двухсот человек. При съемках использованы редкие советские самолеты, танки, автоматы и пулеметы времен Великой Отечественной из частных коллекций.
Не пропустите документальный фильм Александра Рогаткина «На честном слове и на одном крыле».
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