Редкие фото знаменитостей, доказывающие, что они обыкновенные люди 

Представляем коллекцию редких и старых, но от этого не менее интересных, красивых, странных и таких жизненных фотографий. На этих кадрах знаменитости предстают перед нами совершенно обыкновенными людьми, такими, как мы с вами.
Источник: Design You Trust
Билл и Хиллари Клинтон играют в пинг-понг.
Писательница Астрид Линдгрен.
Актерский состав сериала «Баффи — истребительница вампиров».
Харрисон Форд на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы».
Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Айван Райтман на съемках «Охотников за привидениями».
Джон Карпентер и Курт Рассел на съемках фильма «Большой переполох в маленьком Китае».
Майкл Джордан в Париже, 1985 год.
Шон Янг готовится к съемкам «Бегущего по лезвию».
Джеймс Кэмерон, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на съемках «Титаника».
Роберт Де Ниро во время съемок фильма «Мыс страха».
Джиму Керри накладывают грим.
Арнольд Шварценеггер и съемочная группа «Терминатора».
Юный Джонни Ноксвилл.
Керри Фишер и ее дублер Трейси Эддон на съемках «Возвращения джедая».
Маленький Брайан Крэнстон.
Кэрри Фишер в Норвегии.
14-летняя Джоди Фостер демонстрирует баскетбольные навыки.
Билл Пэкстон и Лэнс Хенриксен на съемках фильма «Почти полная тьма».
Борис Карлофф, играющий Франкенштейна, отдыхает в перерывах между съемками.
Тим Рот и Майкл Мэдсен на съемках «Бешеных псов».
Люк Бессон и Натали Портман на съемках «Леона».
Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта на вечеринке в честь премьеры фильма «Бриолин» 1978 года.
Кристофер Уокен, Крис Фарли и Майк Майерс на съемках фильма «Мир Уэйна 2».
Альфред Хичкок и Джанет Ли, «Психо».
Кэрри Фишер, Чеви Чейз и Дебби Рейнольдс на вечеринке, 1980 год.
Принцесса Диана с сыном Гарри, 1993 год.
Джек Николсон и Майкл Дуглас, «Пролетая над гнездом кукушки».
Актерский состав фильма «Оно» на съемках.
Джим Керри копирует других знаменитостей.
Юный Стивен Хокинг.
Принцесса Диана играет в теннис.