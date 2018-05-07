Редкие фото знаменитостей, доказывающие, что они обыкновенные люди

Представляем коллекцию редких и старых, но от этого не менее интересных, красивых, странных и таких жизненных фотографий. На этих кадрах знаменитости предстают перед нами совершенно обыкновенными людьми, такими, как мы с вами.

Источник: Design You Trust

Актерский состав сериала «Баффи — истребительница вампиров».

Харрисон Форд на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы».

Юный Джонни Ноксвилл.

Керри Фишер и ее дублер Трейси Эддон на съемках «Возвращения джедая».

Кэрри Фишер в Норвегии.

Борис Карлофф , играющий Франкенштейна, отдыхает в перерывах между съемками.

Кэрри Фишер, Чеви Чейз и Дебби Рейнольдс на вечеринке, 1980 год.

Принцесса Диана с сыном Гарри, 1993 год.

Актерский состав фильма «Оно» на съемках.

Джим Керри копирует других знаменитостей.

Принцесса Диана играет в теннис.