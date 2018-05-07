Драгоценный камешек хабаровской драмы

Анжелика Мельничук — актриса широкого диапазона, обладающая яркой и своеобразной индивидуальностью. Не случайно московский режиссёр Эдуард Ливнев , немало повидавший на своём веку, назвал её драгоценным камешком хабаровской драмы. 7 мая эта актриса празднует юбилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Знаете, я всегда знала, что буду актрисой, — призналась Анжелика Мельничук в беседе с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня». — Помню, бесконечно ходила по всем театрам и отлично знала весь репертуар и музкомедии, и драмы, и ТЮЗа. После школы, разумеется, собралась в театральный. В Москву мама меня не пустила. Пришлось ехать во Владивосток — в Дальневосточный институт искусств. А тогда вступительные экзамены в театральные вузы были раньше, чем в остальные. Расчет мамы был такой: я провалюсь, вернусь домой и благополучно поступлю в какой-нибудь нормальный институт. А я — бац! — и на удивление всем покорила Владивосток.

Конкурс, надо сказать, среди девушек действительно оказался большим — порядка сорока человек на место. Но я приехала подготовленной, запас репертуара был огромным, многие роли знала наизусть… В результате Сергей Захарович Гришко — культовая фигура института, взял на свой курс всего пять девочек, и я оказалась в числе этих счастливчиков. Взяли меня как травести, и меня, естественно, готовили для Театра юного зрителя. Но уже в конце обучения Сергей Захарович сказал: «Тебе, детка, надо в драму, потому что ты можешь играть все!».

— В Хабаровский театр драмы вы, насколько знаю, попали транзитом через Сахалин. Как так вышло? — Когда мы заканчивали четвертый курс, к нам из Южно-Сахалинска приехал режиссер Гуревич и пригласил весь наш курс поднимать местный театр: обещал квартиры, гастроли в Японию… И мы почти все поехали за романтикой.

Но на деле оказалось все иначе. Шел 1989 год, театральное искусство было в упадке. Помню огромный баннер, растянутый на фасаде Южно-Сахалинского театра, с надписью «Видеосалон». Так вот, основная масса, минуя сам театр, поднималась на верхний этаж, где и располагался видеосалон. А сами спектакли шли в полупустом зале. Было ужасно! Хотелось одного: быстрее оттуда сбежать. С трудом выдержала сезон. А потом вышла замуж, родила дочь и уехала в Хабаровск в театр драмы.

— Как прижились здесь? — Понятно, что поначалу я была задействована в небольших ролях. А первая моя серьезная работа — роль Лидии в спектакле «Бешеные деньги» по Островскому. Так получилось, что тогда целая группа молодых актеров уехала в Москву. А новый сезон надо было как раз открывать «Бешеными деньгами», а главной героини нет. Я еще начинающая актриса, рядом более опытные претенденты на эту роль. Но Мирослав Матвеевич Кацель, наверное, что-то увидел во мне и рискнул дать мне главную роль. И пошло-поехало… Был одно время у нас режиссер Юрий Ильин (царство ему небесное!). У него я сыграла в спектаклях «Пока она умирала» и «Дядя Ваня».

Еще одна из моих любимых ролей — «Вишневый сад». Я там сыграла Раневскую, но совсем не такую, как принято ее воспринимать, не классическую что ли. Хотя, считаю, что Чехов именно такую Раневскую и хотел видеть. Я перечитала его дневники: писатель был недоволен, как в те времена ставили «Вишневый сад» во МХАТе. Думаю, что моей Раневской Антон Павлович остался бы доволен. Кстати, Чехова играть очень легко! Какие роли еще запомнились? В сказках любила играть.

— Одну из таких сказок «Волшебник изумрудного города» вы в свое время поставили и сами. Как решились на такой шаг? — Да я и не собиралась. Просто тогдашний директор театра Александр Сосида как-то вызвал меня и говорит: «Поставь сказку». Возражения не принимались. Ну я и поставила. Но больше ставить не собираюсь (слава богу, никто и не просит). Понимаете, я не режиссер, а актриса. А это две совершенно разные профессии. Как спортсмен и тренер, как музыкант и дирижер… Режиссер должен большим процессом руководить (к тому же я по натуре не авторитарный человек). Актрисой быть гораздо приятнее, легче и веселее: ты отвечаешь за свою работу и делаешь ее. А режиссер отвечает за все. И если спектакль удался, то молодцы актеры, а если что-то не так — виноват режиссер. Когда я побывала по ту сторону сцены, то стала хорошо понимать режиссеров. — В вашей семье еще есть люди искусства? — Дочь у меня балерина. Танцует в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. Пока она была маленькой, приняла участие в нескольких постановках нашего театра. Дебютировала в шестилетнем возрасте в образе Джульетты в спектакле «Чума на оба ваши дома». Поначалу ей нравилась профессия актрисы. Но повзрослев, сказала, что пойдет на балет. Кстати, танцами дочка стала заниматься с пяти лет.