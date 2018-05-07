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Новые «Мстители» обогнали по сборам «Звездные войны»
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Новые «Мстители» обогнали по сборам «Звездные войны» 

Свободная пресса 1 час назад
Фильм «Мстители: Война бесконечности» всего за одиннадцать дней проката собрал более миллиарда рублей. Активно на премьеру отреагировали жители России и СНГ. Как пишет «Экономика сегодня», речь идет о рекордном показателе. При этом фильм еще не начали показывать в ряде стран. К примеру, в Китае.
Сообщается, что «Мстители» обогнали по сборам фильм «Звездные войны. Пробуждение силы». Последний также собрал свыше миллиарда долларов, но за двенадцать дней проката.
Кстати, на втором месте по кассовым сборам за выходные находится фильм Константина Хабенского «Собибор».
Ранее «СП» сообщала, что российская короткометражка о ДНР «Дежурство» (Phone Duty, 2018) получила главный приз фестиваля Tribeca и теперь претендует на «Оскар». Снял фильм режиссер Ленар Камалов. Главную роль в нем исполнил Захар Прилепин. Герой Прилепина — ополченец с позывным Кот. Ситуация, которая разворачивается в ДНР, показывается зрителю с его точки зрения.
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