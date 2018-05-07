9 мая в «Болгарии» в Краснодаре бесплатно покажут новый фильм «Танки»

Праздничная программа, посвященная Дню Победы, начнется в 11.00 на площади перед кинотеатром

9 мая в кинотеатре «Болгария» в Краснодаре бесплатно покажут новый фильм «Танки».

В 11:00 на площади перед кинотеатром начнется праздничное мероприятие. В программе — чествование ветеранов, выступление оркестра, розыгрыш призов. Затем состоится бесплатный показ фильма «Танки».