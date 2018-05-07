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9 мая в «Болгарии» в Краснодаре бесплатно покажут новый фильм «Танки»
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9 мая в «Болгарии» в Краснодаре бесплатно покажут новый фильм «Танки» 

АиФ-Кубань 45 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Праздничная программа, посвященная Дню Победы, начнется в 11.00 на площади перед кинотеатром
9 мая в кинотеатре «Болгария» в Краснодаре бесплатно покажут новый фильм «Танки».
В 11:00 на площади перед кинотеатром начнется праздничное мероприятие. В программе — чествование ветеранов, выступление оркестра, розыгрыш призов. Затем состоится бесплатный показ фильма «Танки».
Лента рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Целью этого пробега было утверждение опытных образцов и запуска в серию нового танка, сыгравшего большую роль в победе над фашистскими захватчиками, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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