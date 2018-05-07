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Стало известно, с кем будет сражаться Сталлоне в пятом фильме о Рэмбо
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Стало известно, с кем будет сражаться Сталлоне в пятом фильме о Рэмбо 

Свободная пресса 2 часа назад
Известный актёр Сильвестр Сталлоне готовиться в пятый раз появиться на больших экранах в образе ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо.
Как сообщается, съемки фильма планируется начать в сентябре текущего года, а Сталлоне станет не только исполнителем главной роли, но также сценаристом картины и её режиссёром.
Кроме того, стало известно, что в будущем фильме Рэмбо будет сражаться не с с экстремистской группировкой «Исламское государство» * в Сирии, а с представителями наркобизнеса в Мексике, пишет информагентство Nation News.
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* «Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.
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