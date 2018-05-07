Лановой удостоился пикантной эпиграммы 

В фильме Александра Зархи «Анна Каренина» главные роли сыграли бывшие супруги Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Они прожили три года в студенческом браке и расстались и лишь по прошествии девяти лет встретились на съёмочной площадке. Изначально Лановой отклонил предложение Зархи, потому что счёл своего героя, Алексея Вронского, чересчур плоским на фоне выразительной и яркой Анны Карениной. Однако позже он согласился и не прогадал. Актёру опыт его неудачных отношений с Татьяной Самойловой помог понять Вронского, роль офицера-любовника стала одной из самых заметных и любимых зрителями в фильмографии Ланового. Но сам он никогда не называет её в числе наиболее дорогих. Впрочем, Лановой настолько точно передал образ Вронского, что Николай Гриценко, исполнитель роли обманутого супруга Анны, Алексея Каренина, сочинил пикантную эпиграмму.