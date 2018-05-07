Ещё
На «Мосфильме» строят «Одесский дворик»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Мосфильме» строят «Одесский дворик» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На Киноконцерне полным ходом идет возведение декораций к фильму «Черновик». Помимо «Старой Москвы» и «Петербурга прошлого» здесь появится дворик старой Одессы.
На площадке, где идет строительство новых декораций, уже снимали фильмы. В свое время здесь обустраивали пространство для работы над картиной «Волкодав из рода Серых псов», а сейчас для ленты «Черновик».
«Съемки на этой натурной площадке планируют начать уже в середине июля, и к этому времени мы должны завершить все работы по возведению и отделке декорации. Это будет круглый замкнутый двор старой Одессы, состоящий из пяти домов, где также планируется высадить настоящие деревья высотой около 8 метров, — рассказывает руководитель «Мосфильм-Декорстрой» Наталия Анурова. — Фасады домов будут отделаны под камень, крыши, в основном, из железа и шифера. При этом в нескольких домах создадут внутренние интерьеры, так как снимать планируют не только уличные сцены».
На площадке появятся и подсобные строения, двор закроет плитка, но кое-где останутся земля и асфальт. По словам декораторов, придется искусственно состарить элементы многих построек. Съемки в старом дворике Одессы продлятся около двух месяцев — с середины июля до середины сентября.
На Западе Москвы: последние новости
Картина «Мосфильма» – победитель международного кинофестиваля в США «Пионер» бесплатно покажет фильмы о войне Леонид Парфенов встретится со зрителями «Пионера»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
10 сериалов, которые смотрят запоем12
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?13
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение