На «Мосфильме» строят «Одесский дворик»

На Киноконцерне полным ходом идет возведение декораций к фильму «Черновик». Помимо «Старой Москвы» и «Петербурга прошлого» здесь появится дворик старой Одессы.

На площадке, где идет строительство новых декораций, уже снимали фильмы. В свое время здесь обустраивали пространство для работы над картиной «Волкодав из рода Серых псов», а сейчас для ленты «Черновик».

«Съемки на этой натурной площадке планируют начать уже в середине июля, и к этому времени мы должны завершить все работы по возведению и отделке декорации. Это будет круглый замкнутый двор старой Одессы, состоящий из пяти домов, где также планируется высадить настоящие деревья высотой около 8 метров, — рассказывает руководитель «Мосфильм-Декорстрой» Наталия Анурова. — Фасады домов будут отделаны под камень, крыши, в основном, из железа и шифера. При этом в нескольких домах создадут внутренние интерьеры, так как снимать планируют не только уличные сцены».

На площадке появятся и подсобные строения, двор закроет плитка, но кое-где останутся земля и асфальт. По словам декораторов, придется искусственно состарить элементы многих построек. Съемки в старом дворике Одессы продлятся около двух месяцев — с середины июля до середины сентября.