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Картина «Мосфильма» — победитель международного кинофестиваля в США
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Картина «Мосфильма» — победитель международного кинофестиваля в США 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На международном киносмотре в Калифорнии главные призы взяла последняя лента генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
Экранизация романа Толстого и рассказов Вересаева была признана жюри лучшим фильмом, а сам мэтр — лучшим режиссером. Также, в номинации «Лучшая актриса» приза удостоилась исполнительница главной роли — Елизавета Боярская, а награда за лучшую операторскую работу досталась Александру Кузнецову и Алику Тагирову. Для картины показ на международном кинофестивале в Тибуроне стал премьерой в США.
До этого «Анна Каренина. История Вронского» уже была представлена зарубежной публике и имела колоссальный успех в рамках различных «Недель российского кино». Объездила лента и множество международных кинофестивалей по всему миру, побывав, в Эстонии, Латвии, Туркмении, Австралии, Румынии, Израиле, Франции, Индии, Германии, Канаде, Словакии, Италии, на Кипре, в Эквадоре, Бразилии и других странах. Картина получила десятки престижных наград и сотни одобрительных отзывов. Напомним, что международный кинофестиваль в Тибуроне (Калифорния) — это ежегодный киносмотр, проходящий, как правило, в апреле, на котором представляют независимое полнометражное и короткометражного кино со всего мира. Фестиваль открыт для всех жанров: игровых, документальных, анимационных, музыкальных, а также для студенческих и детских работ. Главный приз носит название «Golden Reel Award», что в переводе означает «Золотая бобина».
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