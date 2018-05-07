Лиам Нисон сыграет в фильме «Чарли Джонсон в огне»

Актёр боевиков не прочь вернуться к любимому занятию.

Стало известно, что Лиам Нисон исполнит главную роль в фильме, снятом по мотивам романа канадского писателя Майкла Игнатьева «Чарли Джонсон в огне».

Актёр сыграет репортера, который становится невольным свидетелем смерти девушки во время балканского конфликта.

Нисон изображает военного корреспондента BBC Чарли Джонсона, назначенного для освещения народных беспорядков в Конго. Смерть ни в чём не повинной девушки сильно задевает его душу, в результате чего он рискует всем, чтобы вывести настоящих преступников на чистую воду. Раскрытие масштабного заговора с убийствами, коррупцией и насилием, поставит под вопрос его человечность.

Режиссёром картины станет Тарик Салех («Случай в отеле «Нил Хилтон» и второй сезон «Мира Дикого запада»), а сценарий напишет Джастин Хейт («Дорога перемен», «Лекарство от здоровья» и «Красный воробей»).

Лиам Нисон, известный своими ролями в фильмах «Заложница» и «Пассажир», на данный момент снимается в боевике «Крутой порошок».