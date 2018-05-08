Премьера фильма о Вампилове пройдёт во Владивостоке

Фильм о жизни и гибели советского драматурга Александра Вампилова первыми увидят жители и гости столицы Приморского края, которые станут участниками книжного фестиваля ЛиТР-2018. Традиционное культурное мероприятие пройдёт во Владивостоке 7-8 июня 2018 года.

Представит «Облепиховое лето» зрителям сценарист картины Ольга Погодина-Кузмина. На площадке фестиваля организуют два премьерных кинопоказа. После него участники фестиваля смогут пообщаться со сценаристом на творческой встрече.

Показать «Облепиховое лето» иркутянам создатели картины обещали в августе 2018 года, возможно даже — в день рождения драматурга.

Напомним, что роль нашего земляка в фильме сыграл Андрей Мерзликин, также в картине снимались Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Анна Перелешина, Кирилл Рубцов, Полина Чернышова.