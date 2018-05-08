Ещё
Премьера фильма о Вампилове пройдёт во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера фильма о Вампилове пройдёт во Владивостоке 

АиФ Иркутск 27 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Фильм о жизни и гибели советского драматурга Александра Вампилова первыми увидят жители и гости столицы Приморского края, которые станут участниками книжного фестиваля ЛиТР-2018. Традиционное культурное мероприятие пройдёт во Владивостоке 7-8 июня 2018 года.
Представит «Облепиховое лето» зрителям сценарист картины Ольга Погодина-Кузмина. На площадке фестиваля организуют два премьерных кинопоказа. После него участники фестиваля смогут пообщаться со сценаристом на творческой встрече.
Показать «Облепиховое лето» иркутянам создатели картины обещали в августе 2018 года, возможно даже — в день рождения драматурга.
Напомним, что роль нашего земляка в фильме сыграл Андрей Мерзликин, также в картине снимались Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Анна Перелешина, Кирилл Рубцов, Полина Чернышова.
АиФ Иркутск: последние новости
На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб. Книги не сдадим! Иркутяне решили провести книжный фестиваль самостоятельно «Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»18
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Как снимали самую эротическую сцену советского кино4
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение