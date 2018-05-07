У «Кролика Питера» будет продолжение

Студия Sony Pictures Animation решила, что Кролик Питер свое еще не отпрыгал, и заявила, что у фильма будет вторая часть. Первый фильм про приключения кролика в голубой курточке вышел у нас 22 марта 2018 и был довольно задорный, нам понравился.

Лента является очень вольной экранизацией сказок Беатрис Потер, за что ее довольно много ругали. В книгах Питер персонаж больше положительный, а вот в фильме этот сорванец не всегда вызывает сочувствие, слишком уж много бедокурит. Но харизматичная мордашка спасает дело.

О чем будет вторая часть, пока неизвестно. Лично мы бы поставили либо на свадьбу, либо на рождение ребенка, ведь первая часть кончилась сладким романтическим хэппи-эндом. Но чтобы увидеть, правы ли мы, придется подождать до 7 февраля 2020-ого года.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: А в Австралии перед «Кроликом Питером» детям показали трейлер ужастика