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У «Кролика Питера» будет продолжение
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У «Кролика Питера» будет продолжение 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студия Sony Pictures Animation решила, что Кролик Питер свое еще не отпрыгал, и заявила, что у фильма будет вторая часть. Первый фильм про приключения кролика в голубой курточке вышел у нас 22 марта 2018 и был довольно задорный, нам понравился.
Лента является очень вольной экранизацией сказок Беатрис Потер, за что ее довольно много ругали. В книгах Питер персонаж больше положительный, а вот в фильме этот сорванец не всегда вызывает сочувствие, слишком уж много бедокурит. Но харизматичная мордашка спасает дело.
О чем будет вторая часть, пока неизвестно. Лично мы бы поставили либо на свадьбу, либо на рождение ребенка, ведь первая часть кончилась сладким романтическим хэппи-эндом. Но чтобы увидеть, правы ли мы, придется подождать до 7 февраля 2020-ого года.
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