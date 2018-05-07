Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию

Владимир Мединский сообщил, что в период с 2013 по 2017 год 21 компания получила субсидии Фонда кино на сумму более 600 миллионов рублей. Шесть из этих компаний не сняли кино, а остальные не вернули долги, ссылаясь, в частности, на провал в прокате. Мединский попросил Генпрокуратуру помочь вернуть долги или наказать виновных.

Гендиректор кинокомпании «Всемирные русские студии» Юрий Сапронов раскритиковал модель субсидирования отечественного кино: «21 компания — это не случайность, это говорит о недостатках самой модели финансирования. Если картина выиграла в прокате, вернуть легко, а если нет и своих денег потратили немало, откуда вернуть?» Фирма Сапронова должна Минкульту 55 миллионов рублей за фильм «Молот».