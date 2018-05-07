Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию 

Министр культуры Владимир Мединский попросит Генпрокуратуру проверить 21 кинокомпанию.
Владимир Мединский сообщил, что в период с 2013 по 2017 год 21 компания получила субсидии Фонда кино на сумму более 600 миллионов рублей. Шесть из этих компаний не сняли кино, а остальные не вернули долги, ссылаясь, в частности, на провал в прокате. Мединский попросил Генпрокуратуру помочь вернуть долги или наказать виновных.
В числе должников оказались «ДА-Студия» экс-директора «Союзмультфильма» Андрея Добрунова (компания должна была создать мультфильм «Сергий Радонежский»), «Контакт Медиа Груп» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве» так и не вышел), «Медиа Арт Студия» (фильм «Герой» с Димой Биланом), а также студия Enjoy Movies, которая задолжала Фонду кино 50 миллионов рублей за фильм «Защитники».
Гендиректор кинокомпании «Всемирные русские студии» Юрий Сапронов раскритиковал модель субсидирования отечественного кино: «21 компания — это не случайность, это говорит о недостатках самой модели финансирования. Если картина выиграла в прокате, вернуть легко, а если нет и своих денег потратили немало, откуда вернуть?» Фирма Сапронова должна Минкульту 55 миллионов рублей за фильм «Молот».
Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил «Коммерсанту», что с 2010 года 464 проекта получили 27 миллиардов рублей.