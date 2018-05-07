Уже в мае в Кузбассе откроются три современных цифровых кинозала

В Кемеровской области в мае начнут работать три новых цифровых кинозала.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Фонд кино предоставил деньги на ремонт и модернизацию кинозалов на безвозмездной основе, но с условием. Кинозал будет показывать фильмы отечественного производства в объеме не менее 50% сеансов в квартал.

Кинозалы будут демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах. В Топках новый кинозал откроется 8 мая в культурно-досуговом центре «Цементник». 11 мая два кинозала откроются в Белове: в в культурном центре «Бачатский» пгт Бачатский и во Дворце культуры «Угольщиков» пгт Новый городок.