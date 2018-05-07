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Уже в мае в Кузбассе откроются три современных цифровых кинозала
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Уже в мае в Кузбассе откроются три современных цифровых кинозала 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области в мае начнут работать три новых цифровых кинозала.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, Фонд кино предоставил деньги на ремонт и модернизацию кинозалов на безвозмездной основе, но с условием. Кинозал будет показывать фильмы отечественного производства в объеме не менее 50% сеансов в квартал.
Кинозалы будут демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах. В Топках новый кинозал откроется 8 мая в культурно-досуговом центре «Цементник». 11 мая два кинозала откроются в Белове: в в культурном центре «Бачатский» пгт Бачатский и во Дворце культуры «Угольщиков» пгт Новый городок.
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