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Мастер-класс «Я — актер» пройдет в зале на Обручева
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Мастер-класс «Я — актер» пройдет в зале на Обручева 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
12 мая секретами мастерства поделится актриса и режиссер Наталия Макарова. В программе этюды, специальные упражнения и пластические зарисовки. Все желающие смогут познакомимся с приемами, которые помогают раскрепоститься, раскрыть свой потенциал, научиться управлять своим голосом, сделать речь и движения более совершенными. Каждый, кто мечтал стать актером или чувствует в себе склонность к театральному искусству, сможет почерпнуть много нового и полезного.
Регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/707529/.
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