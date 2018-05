Два метра мускулов и ярости: 7 фильмов с Джейсоном Момоа

На ivi теперь можно посмотреть фильм «Отладка» с Джейсоном Момоа в роли искусственного интеллекта. Но если вам нужно больше Джейсона, мы собрали еще несколько фильмов, где он во всей красе — брутальный и безбашенный.

Дикий

Braven, 2018

Дикий

Роль — лесоруб.

В глуши в Канаде живет с семьей работник лесопилки. Однажды его охотничьим домиком решают воспользоваться наркоторговцы, и им не нужны свидетели. Впрочем, довольно скоро они пожалеют о том, что сунулись в эти края.

Лига справедливости

Justice League, 2017

Лига справедливости

Роль — Аквамен.

Миру грозит очередное глобальное зло, и, чтобы справиться с ним, супергерои объединяют усилия: готэмская мышь Бэтмен; красавица, спортсменка, амазонка Чудо-женщина; сверхзвуковой Флэш; чешуйчатый красавец Аквамен и железный дровосек Киборг.

Его собачье дело

Once Upon a Time in Venice, 2017

Его собачье дело

Роль — бандит Паук.

Обиженный наркодилер похищает собаку главного героя за то, что тот угнал у него ворованную машину. Чтобы вернуть пса, персонаж Брюса Уиллиса готов перевернуть весь Лос-Анджелес.

Дорога чести

Road to Paloma, 2014

Дорога чести

Роль — индеец Роберт Вулф.

Индеец вершит самосуд над убийцей своей матери. Также у него в планах — развеять ее прах на родине, среди гор Титона. Но федералы, пущенные по следу, грозят помешать этим планам.

Отладка (Дебаг)

Debug, 2014

Отладка (Дебаг)

Роль — искуственный интеллект.

Шестеро хакеров за провинности разной степени тяжести заброшены на дрейфующий в космосе звездолет. Они должны восстановить систему управления кораблем, но, как ни странно, сам корабль против.

Неудержимый

Bullet to the Head, 2012

Неудержимый

Роль — наемный убийца Киган.

Киллер из Нового Орлеана сотрудничает с копом, чтобы расследовать убийство, которое сам же совершил по поручению нанимателя. За ними гоняется другой наемник — Киган. Ему поручено убить исполнителей заказа.

Конан-варвар

Conan the Barbarian, 2011

Конан-варвар

Роль — Конан.

Могучий воин-киммериец Конан отправляется в далекое путешествие, чтобы отомстить за смерть отца и найти справедливость.