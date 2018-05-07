Два метра мускулов и ярости: 7 фильмов с Джейсоном Момоа 

На ivi теперь можно посмотреть фильм «Отладка» с Джейсоном Момоа в роли искусственного интеллекта. Но если вам нужно больше Джейсона, мы собрали еще несколько фильмов, где он во всей красе — брутальный и безбашенный.
Дикий
Braven, 2018
Дикий
Роль — лесоруб.
В глуши в Канаде живет с семьей работник лесопилки. Однажды его охотничьим домиком решают воспользоваться наркоторговцы, и им не нужны свидетели. Впрочем, довольно скоро они пожалеют о том, что сунулись в эти края.
Лига справедливости
Justice League, 2017
Лига справедливости
Роль — Аквамен.
Миру грозит очередное глобальное зло, и, чтобы справиться с ним, супергерои объединяют усилия: готэмская мышь Бэтмен; красавица, спортсменка, амазонка Чудо-женщина; сверхзвуковой Флэш; чешуйчатый красавец Аквамен и железный дровосек Киборг.
Его собачье дело
Once Upon a Time in Venice, 2017
Его собачье дело
Роль — бандит Паук.
Обиженный наркодилер похищает собаку главного героя за то, что тот угнал у него ворованную машину. Чтобы вернуть пса, персонаж Брюса Уиллиса готов перевернуть весь Лос-Анджелес.
Дорога чести
Road to Paloma, 2014
Дорога чести
Роль — индеец Роберт Вулф.
Индеец вершит самосуд над убийцей своей матери. Также у него в планах — развеять ее прах на родине, среди гор Титона. Но федералы, пущенные по следу, грозят помешать этим планам.
Отладка (Дебаг)
Debug, 2014
Отладка (Дебаг)
Роль — искуственный интеллект.
Шестеро хакеров за провинности разной степени тяжести заброшены на дрейфующий в космосе звездолет. Они должны восстановить систему управления кораблем, но, как ни странно, сам корабль против.
Неудержимый
Bullet to the Head, 2012
Неудержимый
Роль — наемный убийца Киган.
Киллер из Нового Орлеана сотрудничает с копом, чтобы расследовать убийство, которое сам же совершил по поручению нанимателя. За ними гоняется другой наемник — Киган. Ему поручено убить исполнителей заказа.
Конан-варвар
Conan the Barbarian, 2011
Конан-варвар
Роль — Конан.
Могучий воин-киммериец Конан отправляется в далекое путешествие, чтобы отомстить за смерть отца и найти справедливость.