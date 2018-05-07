Мединский запретил выпускать «Распрекрасного принца» 24 мая

Министерство культуры сделало выбор в пользу отечественной картины.

Канадско-американская анимационная лента «Распрекрасный принц» не выйдет 24 мая. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. Он обосновал решение «правилами проката и интересами российского кино».

Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта. Он будет мешать российскому кино.

Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит уйдет на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно.

Ранее Минкультуры предложило прокатчикам «Вольга» и «Наше кино» договориться по поводу дат релизов дух мультфильмов, рассчитанных на семейный просмотр. 24 мая должны были выйти сразу две картины — «Распрекрасный принц» и «Садко» кинокомпании СТВ.

В письме ведомству «Вольга» сообщила, что надеется сохранить изначальную дату выхода. В конце мая заканчивают учиться большинство российских школьников. Этот период отлично подходит для семейных фильмов. Родители могут сходить в кино с детьми пока те не уехали за город или на летний отдых.

Глава компании СТВ Сергей Сельянов заявил, что дата 24 мая должна остаться за «Садко», так как фильм получил прокатное удостоверение первым — 7 марта. «Вольга» подала документы на «Распрекрасного принца» только 18 апреля.

Министерство культуры не первый раз оказывает давление на «Вольгу». В январе ведомство хотело перенести выход семейного фильма «Приключения Паддингтона 2» за день до релиза. Тем не менее после переговоров с представителями киноиндустрии ведомство отказалось от своего решения.

Сатирический фильм «Смерть Сталина», дистрибьютором которого также была «Вольга», лишился прокатного удостоверения за два дня до релиза.

Также Минкультуры планировало перенести на неделю вперёд релиз «Войны бесконечности» из-за выхода отечественной картины «Собибор» Константина Хабенского . Идею фильма предложил сам Мединский. Однако в итоге у блокбастера Marvel Studios осталась прежняя дата выхода с условием, что фильм пропадёт из проката на 9 мая.

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