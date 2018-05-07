8 мая киноклуб «Иллюзион» покажет фильм «Александр Маленький»

Киноклуб «Иллюзион» библиотеки Данте Алигьери в преддверии Дня Победы покажет фильм режиссера В. Фокина «Александр Маленький» о спасении детей российскими солдатами.

«В мае 1945 года на освобожденной территории Германии в течение двух дней советские солдаты проводят операцию по спасению детей в небольшом городке Бланкенгайме от нападения группы вервольфовцев. Вместе с сотрудницей газеты Тессой Генцер они окажут помощь в организации детского дома, где начнется история грудного ребенка, подброшенного беженцами и названного советскими солдатами Александром Маленьким», — говорится в аннотации к кинокартине.

Зрителей ждут к 16.00 по адресу: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.

Вход свободный.