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8 мая киноклуб «Иллюзион» покажет фильм «Александр Маленький»
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8 мая киноклуб «Иллюзион» покажет фильм «Александр Маленький» 

Вестник района Гагаринский 25 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Киноклуб «Иллюзион» библиотеки Данте Алигьери в преддверии Дня Победы покажет фильм режиссера В. Фокина «Александр Маленький» о спасении детей российскими солдатами.
«В мае 1945 года на освобожденной территории Германии в течение двух дней советские солдаты проводят операцию по спасению детей в небольшом городке Бланкенгайме от нападения группы вервольфовцев. Вместе с сотрудницей газеты Тессой Генцер они окажут помощь в организации детского дома, где начнется история грудного ребенка, подброшенного беженцами и названного советскими солдатами Александром Маленьким», — говорится в аннотации к кинокартине.
Зрителей ждут к 16.00 по адресу: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.
Вход свободный.
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