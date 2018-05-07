Райан Рейнольдс не уверен, что будет «Дэдпул 3»

Чуть больше недели осталось до премьеры фильма «Дэдпул 2». Напомним, в России это случится 17 мая. По такому случаю Райан Рейнольдс , исполнитель главной роли, много размышляет о дэдпульей сущности и о его возможном будущем:

«Я не знаю, будет ли «Дэдпул 3». Честно, не знаю. Я чувствую, словно для нормального функционирования персонажа внутри своей вселенной у него нужно забрать все. Нельзя подобное просто штамповать. Очевидно, я вижу его частью Силы Икс. Я хотел бы увидеть его в сочетании с другим персонажем, например, некую дуэль или рядом с крутой героиней «Людей Икс». Я просто думаю, что если собираешься делать еще один сольник «Дэдпула», то нужно опустить бюджет до минимума и расшатать ограждения, разбить все странные барьеры, делать вещи, которые никто больше не может делать».

Рейнольдс уверен, что для успеха его герою не нужны масштабные спецэффекты и много денег, он будет прекрасно смотреться даже в малобюджетном фильме, какие показывают на кинофестивале «Сандэнс». То есть для него это было бы даже логичнее, чем еще один блокбастер с порядковым номером.

Источник: ew.com