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Звезда «Бегущего в лабиринте» снимется в мистическом триллере
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Звезда «Бегущего в лабиринте» снимется в мистическом триллере 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Звезда сериала «Оборотень» и трилогии «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен исполнит главную роль в фильме Кристофера МакБрайда «Образование Фредерика Фитцелла / The Education of Fredrick Fitzell».
В центре мистического триллера окажется парень по имени Фред (О’Брайен). После встречи со старым знакомым он погружается в болезненные воспоминания о своем прошлом. Он получает возможность перемещаться в пространстве, попадая то в прошлое, то в будущее. Фред исследует все возможные жизни, которые могли бы у него быть и пытается выбрать лучшую.
Также в картине сыграет Майка Монро («5-я волна»), ей досталась роль таинственной пропавшей девушки, которую должен отыскать главный герой.
Съемки «Образования Фредерика Фитцелла» начнутся летом.
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