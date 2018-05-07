Звезда «Бегущего в лабиринте» снимется в мистическом триллере

Звезда сериала «Оборотень» и трилогии «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен исполнит главную роль в фильме Кристофера МакБрайда «Образование Фредерика Фитцелла / The Education of Fredrick Fitzell».

В центре мистического триллера окажется парень по имени Фред (О’Брайен). После встречи со старым знакомым он погружается в болезненные воспоминания о своем прошлом. Он получает возможность перемещаться в пространстве, попадая то в прошлое, то в будущее. Фред исследует все возможные жизни, которые могли бы у него быть и пытается выбрать лучшую.

Также в картине сыграет Майка Монро («5-я волна»), ей досталась роль таинственной пропавшей девушки, которую должен отыскать главный герой.

Съемки «Образования Фредерика Фитцелла» начнутся летом.