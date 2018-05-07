5 фильмов про победу

«Сталинград» 1942 год, Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Нескольким разведчикам под командованием капитана Громова необходимо любой ценой удержаться в доме, который также стремится захватить противник. Режиссер фильма — Федор Бондарчук . Для съемок выстроили несколько кварталов Сталинграда, воссоздав их по архивным фото. В массовых сценах приняли участие более 1000 человек; каждый элемент костюмов и декораций, вплоть до мелочей, тщательно продуман и соответствует эпохе.

«Битва за Севастополь» Лента о легендарной Людмиле Павличенко , которая прославилась как самый успешный снайпер в истории. Людмила ушла на фронт в первые же дни после вторжения немецких войск, и уже в первые месяцы войны уничтожила более 170 вражеских солдат и офицеров. Людмила принимала участие в обороне Севастополя, дружила с Элеонорой Рузвельт . Фильм о ее жизни — это история любви, мужества и невероятной судьбы.

«28 панфиловцев» Подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии, ценой собственной жизни остановивших в ноябре 1941 года 18 немецких танков, вошел в учебники истории; фразу «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» каждый знает со школы. С помощью краудфандинга на съемки фильма собрали более 30 млн рублей, также к финансированию подключились Министерства культуры России и Казахстана (дивизия формировалась из бойцов Казахской и Киргизской ССР).

«Единичка» Август 1944-го, Восточная Польша. Подразделению сержанта Егорова необходимо удержать мост, по которому будут переправляться советские войска. Но когда бойцы прибывают на место, выясняется, что выполнение задания поставит под угрозу жизни глухонемых детей-сирот и их воспитательницы, скрывающихся в руинах монастыря.

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