5 фильмов про победу 

«Сталинград» 1942 год, Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Нескольким разведчикам под командованием капитана Громова необходимо любой ценой удержаться в доме, который также стремится захватить противник. Режиссер фильма — Федор Бондарчук. Для съемок выстроили несколько кварталов Сталинграда, воссоздав их по архивным фото. В массовых сценах приняли участие более 1000 человек; каждый элемент костюмов и декораций, вплоть до мелочей, тщательно продуман и соответствует эпохе.
«Битва за Севастополь» Лента о легендарной Людмиле Павличенко, которая прославилась как самый успешный снайпер в истории. Людмила ушла на фронт в первые же дни после вторжения немецких войск, и уже в первые месяцы войны уничтожила более 170 вражеских солдат и офицеров. Людмила принимала участие в обороне Севастополя, дружила с Элеонорой Рузвельт. Фильм о ее жизни — это история любви, мужества и невероятной судьбы.
«А зори здесь тихие» Новая (2015 г.) версия фильма Станислава Ростоцкого — о том, как группа девушек-зенитчиц под командованием старшины Васкова сражается с немецкими диверсантами. Режиссер Ренат Давлетьяров. В ролях: старшина Васков — Петр Федоров, Рита Осянина — Анастасия Микульчина, Жена Комелькова — Женя Малахова, Лиза Бричкина — Софья Лебедева, сержант Кирьянова — Екатерина Вилкова.
«28 панфиловцев» Подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии, ценой собственной жизни остановивших в ноябре 1941 года 18 немецких танков, вошел в учебники истории; фразу «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» каждый знает со школы. С помощью краудфандинга на съемки фильма собрали более 30 млн рублей, также к финансированию подключились Министерства культуры России и Казахстана (дивизия формировалась из бойцов Казахской и Киргизской ССР).
«Единичка» Август 1944-го, Восточная Польша. Подразделению сержанта Егорова необходимо удержать мост, по которому будут переправляться советские войска. Но когда бойцы прибывают на место, выясняется, что выполнение задания поставит под угрозу жизни глухонемых детей-сирот и их воспитательницы, скрывающихся в руинах монастыря.
Специально для читателей ok-magazine.ru онлайн-кинотеатр Okko подготовил промокод на пакет подписок «Оптимальный». После активации кода вы получите возможность бесплатного просмотра более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 30 дней. Промокод — 201818.