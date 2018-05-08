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Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль
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Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Фильм Про
КАНН (ФРАНЦИЯ), 8 мая. /ТАСС/. Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль.
На церемонии собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.
Более трех тысяч гостей были приглашены подняться по парадной лестнице в главный зал Каннского дворца. В первый фестивальный вечер состоялась премьера семейной драмы «Все знают» (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.
Для главного конкурса, который будет проходить в течение двенадцати дней, устроители отобрали 21 полнометражный фильм после просмотра почти двух тысяч кинолент.
Еще около тридцати картин включены в программу «Особый взгляд», конкурс короткометражных фильмов и ретроспективу «Каннская классика».
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