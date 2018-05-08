Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль

КАНН (ФРАНЦИЯ), 8 мая. / ТАСС /. Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль.

На церемонии собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.

Пенелопой Крус и Более трех тысяч гостей были приглашены подняться по парадной лестнице в главный зал Каннского дворца. В первый фестивальный вечер состоялась премьера семейной драмы «Все знают» (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади Хавьером Бардемом в главных ролях.

Для главного конкурса, который будет проходить в течение двенадцати дней, устроители отобрали 21 полнометражный фильм после просмотра почти двух тысяч кинолент.

Еще около тридцати картин включены в программу «Особый взгляд», конкурс короткометражных фильмов и ретроспективу «Каннская классика».