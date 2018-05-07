Сильвестр Сталлоне в пятый раз сыграет Рэмбо

Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо никак не может уйти на заслуженный отдых. Сегодня стало известно, что в работу запущен пятый фильм экшн-франшизы.

Спустя 11 лет после выхода «Рэмбо IV» Сильвестр Сталлоне снова отправится вершить правосудие. По сюжету герой Слая вернулся в США и ведет спокойную жизнь на уединенном ранчо. Но когда дочь лучшего друга похищает мексиканский наркокартель, ему придется взять в руки автомат и покарать преступников.

Сталлоне лично пишет сценарий, а вот режиссерское кресло проекта пока вакантно. Съемки «Рэмбо 5» стартуют в сентябре.