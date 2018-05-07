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Сильвестр Сталлоне в пятый раз сыграет Рэмбо
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Сильвестр Сталлоне в пятый раз сыграет Рэмбо 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо никак не может уйти на заслуженный отдых. Сегодня стало известно, что в работу запущен пятый фильм экшн-франшизы.
Спустя 11 лет после выхода «Рэмбо IV» Сильвестр Сталлоне снова отправится вершить правосудие. По сюжету герой Слая вернулся в США и ведет спокойную жизнь на уединенном ранчо. Но когда дочь лучшего друга похищает мексиканский наркокартель, ему придется взять в руки автомат и покарать преступников.
Сталлоне лично пишет сценарий, а вот режиссерское кресло проекта пока вакантно. Съемки «Рэмбо 5» стартуют в сентябре.
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