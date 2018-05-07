Какое будущее ждет Голливуд и почему победа останется за Netflix 

В марте в США вышла очень подробная и интересная книга о состоянии современной кино— и телеиндустрии — The Big Picture: The Fight for the Future of Movies от Бена Фритца. Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном», пересказал для Esquire основные выводы книги.
Для тех, кому лень читать внешние ссылки (там большой добротный пересказ), — коротко основные тезисы книги:
1) Студиям неинтересно снимать «серьёзное» кино. Количество новых качественных драм будет неуклонно снижаться: студиям выгоднее выпускать более дорогие неудачные фильмы, т.к. при сопоставимых расходах на маркетинг, фильм за $40 млн соберет в итоге намного меньше, чем фильм за $100 млн Зрители продолжат голосовать деньгами за жанровое кино (адаптацию книги, комиксов, сиквелы), чем за оригинальные ленты. Поэтому продюсеры всё чаще отказываются от авторского кино, связанного с большими рисками. Результат — рост оригинального контента для онлайн-кинотеатров. Расцвет Netflix и его аналогов был связан также и с высокой стоимостью приобретения прав на фильмы, произведенные для кинопроката, отказом Голливуда предоставлять права и одновременно с готовностью самой платформы финансировать собственное производство. «Фильм Дэвида Эйера „Яркость“ — один из двух примеров, наиболее точно иллюстрирующих утверждение о неизбежной победе Netflix в борьбе с консервативным киносообществом. У „Яркости“ был производственный бюджет в $40 миллионов и серьезная проблема: фильм был основан на оригинальной идее, а значит, автоматически был высокорисковым мероприятием. Студии были готовы выделить проекту плюс-минус $50 миллионов. А Netflix же предложил $90 миллионов, из которых $45миллионов — Эйеру, Уиллу Смиту и продюсерам. Легко догадаться, чье предложение выбрал режиссер.»
2) Сериалы — наше всё. Буквально за несколько лет сериалы стали основным способом потребления контента, темой для разговоров, двигателем развития поп-культуры и предметом бесконечных статей и книжек. Фокус неожиданно и радикально сдвинулся с кино, от которого массовая аудитория теперь ждала в первую очередь новых «Мстителей» или «Звездных войн», на сериалы, где каждый год появлялись десятки выдающихся произведений от главных авторов и режиссеров.
3) Marvel совершил индустриальную революцию. Когда-то Sony отказались покупать права на всех персонажей Marvel за $25 млн Совсем не факт, что даже пойдя на эту сделку, Sony удалось бы добиться успехов, но благодаря Кевину Файги Marvel Studios удалось сделать из второстепенных героев комиксов многомиллиардную франшизу.
4) Disney всех переиграл. Когда-то студии руководствовались принципом диверсификации: в год надо выпускать не меньше определенного количества фильмов, среди которых будет несколько дешевых комедий, серьезных драм с потенциалом на «Оскар» или «Золотой Глобус» и несколько крупнобюджетных развлекательных жанровых фильмов. Среди прочего эта модель предполагала, что шеф студии, дающий «зеленый свет» на производство фильмов, более-менее одинаково хорошо разбирается как в развлекательном жанровом кино, так и в серьезных проектах с оскаровским потенциалом. И система работала. Однако из-за зрителей, которые стали реже ходить в кинотеатры, у студий начались проблемы. И Disney первым приспособился к новой реальности. Глава студии Боб Айгер использовал новую тактику: (1) покупал идеологически совместимые компании, (2) купив, не менял их команду и не вмешивался в работу (пример с «Пиксаром»), (3) разрешил переносить релизы, если фильмы оставались технически сырыми, (4) отказался от производства драм, нацеленных на оскаровские награды. Рентабельность бизнеса выросла на 30%. Теперь этим путём пытаются идти и другие студии, — но получится ли у них, неизвестно.