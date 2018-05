Какое будущее ждет Голливуд и почему победа останется за Netflix 

В марте в США вышла очень подробная и интересная книга о состоянии современной кино— и телеиндустрии — The Big Picture: The Fight for the Future of Movies от Бена Фритца. Иван Филиппов , автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном», пересказал для Esquire основные выводы книги.