Какое будущее ждет Голливуд и почему победа останется за Netflix

В марте в США вышла очень подробная и интересная книга о состоянии современной кино— и телеиндустрии — The Big Picture: The Fight for the Future of Movies от Бена Фритца. Иван Филиппов , автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном», пересказал для Esquire основные выводы книги.

Для тех, кому лень читать внешние ссылки (там большой добротный пересказ), — коротко основные тезисы книги:

1) Студиям неинтересно снимать «серьёзное» кино. Количество новых качественных драм будет неуклонно снижаться: студиям выгоднее выпускать более дорогие неудачные фильмы, т.к. при сопоставимых расходах на маркетинг, фильм за $40 млн соберет в итоге намного меньше, чем фильм за $100 млн Зрители продолжат голосовать деньгами за жанровое кино (адаптацию книги, комиксов, сиквелы), чем за оригинальные ленты. Поэтому продюсеры всё чаще отказываются от авторского кино, связанного с большими рисками. Результат — рост оригинального контента для онлайн-кинотеатров. Расцвет Netflix и его аналогов был связан также и с высокой стоимостью приобретения прав на фильмы, произведенные для кинопроката, отказом Голливуда предоставлять права и одновременно с готовностью самой платформы финансировать собственное производство. «Фильм Дэвида Эйера „Яркость“ — один из двух примеров, наиболее точно иллюстрирующих утверждение о неизбежной победе Netflix в борьбе с консервативным киносообществом. У „Яркости“ был производственный бюджет в $40 миллионов и серьезная проблема: фильм был основан на оригинальной идее, а значит, автоматически был высокорисковым мероприятием. Студии были готовы выделить проекту плюс-минус $50 миллионов. А Netflix же предложил $90 миллионов, из которых $45миллионов — Эйеру, Уиллу Смиту и продюсерам. Легко догадаться, чье предложение выбрал режиссер.»

2) Сериалы — наше всё. Буквально за несколько лет сериалы стали основным способом потребления контента, темой для разговоров, двигателем развития поп-культуры и предметом бесконечных статей и книжек. Фокус неожиданно и радикально сдвинулся с кино, от которого массовая аудитория теперь ждала в первую очередь новых «Мстителей» или «Звездных войн», на сериалы, где каждый год появлялись десятки выдающихся произведений от главных авторов и режиссеров.

3) Marvel совершил индустриальную революцию. Когда-то Sony отказались покупать права на всех персонажей Marvel за $25 млн Совсем не факт, что даже пойдя на эту сделку, Sony удалось бы добиться успехов, но благодаря Кевину Файги Marvel Studios удалось сделать из второстепенных героев комиксов многомиллиардную франшизу.