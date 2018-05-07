Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры

Ляпы в фильмах очень любят и киноманы, и обычные зрители. Поклонники кинематографа скрупулёзно выискивают ошибки и недочёты, которые не видные на первый взгляд. И порой ляпы оказываются довольно забавными, например, когда в исторической ленте случайно появляются предметы из 21 века. Представляем очередную подборку киноляпов.

1. Фильм «Гладиатор» Ридли Скотт снял в 2000 году. Почему при монтаже не обратили внимание на репортёра с современной камерой, который спокойно наблюдает битву гладиаторов, происходящую 20 веков назад?

2. «Храброе сердце» 1995 года — режиссёрская работа Мэла Гибсона . Как видно из допущенных в фильме ошибок, в Средние века в ходу были легковые автомобили и бейсболки.