Гузель Яхина лично представит казанцам свою новую книгу

Новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» появится в книжных магазинах во второй половине мая. В произведении рассказывается о поволжских немцах, о судьбе немецкой автономии на Волге в 1918-1941 годы.

Казанцам повезет — писательница представит свою книгу лично. Будет несколько встреч, первая состоится 5 июня, пишет портал мэрии.

Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Она окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Дебютный роман «Зулейха открывает глаза», написанный в 2015 году, принес ей мировую известность.

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