Вышел первый трейлер детективного триллера с Блейк Лайвли в главной роли

В центре сюжета триллера — загадочная пропажа Эмили Нельсон (Блейк Лайвли), живущей в небольшом городке в Коннектикуте. Ее подруга — блогер (Анна Кендрик), заподозрив неладное, берется за собственное расследование и пытается докопаться до истины.

Мировая премьера «Простой просьбы» состоялась 26 апреля 2018 года на фестивале Cinema Con в Лас-Вегасе. В широкий прокат картина выйдет 14 сентября.