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Вышел первый трейлер детективного триллера с Блейк Лайвли в главной роли
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Вышел первый трейлер детективного триллера с Блейк Лайвли в главной роли 

Fancy Journal 45 минут назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился первый трейлер детективного фильма «Простая просьба» (“A Simple Favor”) с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. В основу сценария положен одноименный роман американской писательницы Дарси Белл. Режиссером выступил Пол Фейг, известный по комедийным лентам «Девичник в Вегасе» и «Охотники за привидениями». В съемках, проходивших в Торонто, также приняли участие Генри Голдинг, Руперт Френд, Линда Каделлини, Эндрю Рэннеллс и Джин Смарт.
В центре сюжета триллера — загадочная пропажа Эмили Нельсон (Блейк Лайвли), живущей в небольшом городке в Коннектикуте. Ее подруга — блогер (Анна Кендрик), заподозрив неладное, берется за собственное расследование и пытается докопаться до истины.
Мировая премьера «Простой просьбы» состоялась 26 апреля 2018 года на фестивале Cinema Con в Лас-Вегасе. В широкий прокат картина выйдет 14 сентября.
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