Мартин Фриман снимется в шпионском триллере с Дайан Крюгер

Фильм основан на бестселлере Иифтаха Рейхера Атира «Учительница английского». В центре сюжета — шпионка Рэйчел, работающая на израильскую разведку Моссад. Отследить местоположение Рэйчел может только Томас (Фриман), которому придется не смыкать глаз, чтобы его подопечная осталась жива.

Исполнительным продюсером проекта выступает номинант на «Оскар» Эдди Шварцман. Автором сценария также выступил Адлер. Ожидается, что съемки начнутся уже в следующем месяце в Израиле. Когда триллер покажут на больших экранах пока не сообщается.