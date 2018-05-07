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Мартин Фриман снимется в шпионском триллере с Дайан Крюгер
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Мартин Фриман снимется в шпионском триллере с Дайан Крюгер 

Fancy Journal 46 минут назад
Фото: Fancy Journal
Обладатель «Эмми» и номинант на «Золотой глобус» Мартин Фриман («Черная Пантера», «Хоббит») присоединится к Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки», «На пределе») в предстоящем триллере от Юваля Адлера «Оперативница» («The Operative»).
Фильм основан на бестселлере Иифтаха Рейхера Атира «Учительница английского». В центре сюжета — шпионка Рэйчел, работающая на израильскую разведку Моссад. Отследить местоположение Рэйчел может только Томас (Фриман), которому придется не смыкать глаз, чтобы его подопечная осталась жива.
Исполнительным продюсером проекта выступает номинант на «Оскар» Эдди Шварцман. Автором сценария также выступил Адлер. Ожидается, что съемки начнутся уже в следующем месяце в Израиле. Когда триллер покажут на больших экранах пока не сообщается.
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