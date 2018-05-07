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Звезда «Доктора Стрэнджа» пополнит каст сиквела «Малефисенты»
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Звезда «Доктора Стрэнджа» пополнит каст сиквела «Малефисенты» 

Киноафиша 42 минуты назад
Фото: Киноафиша
Актер Чиветель Эджиофор, известный по фильмам «12 лет рабства» и «Доктор Стрэндж» ведет переговоры со студией Disney и может исполнить роль в сиквеле фильма «Малефисента». Если все пройдет успешно, Чиветель исполнит роль возлюбленного персонажа Анджелины Джоли.
Напомним, что детали проекта пока держатся в строгом секрете, однако информации о касте картины «Малефисента 2» с каждой неделей становится все больше. Эль Фаннинг вернется к роли Авроры, Джоли — Малефисенты, Эд Скрейн перевоплотится в главного антагониста фильма, а Мишель Пфайффер исполнит роль пока безымянной королевы. Сообщается, что съемки «Малефисенты» начнутся уже в ближайший месяц, дата премьеры сиквела пока не сообщается.
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