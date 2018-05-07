Близкие рассказали о последних месяцах жизни Робина Уильямса: он плакал каждый день

В новой биографии раскрываются подробности о состоянии здоровья актера Робина Уильямса , который свел счеты с жизнью в 2014 году, сообщает Deadline.

Изначально у Уильямса была диагностирована болезнь Паркинсона. Однако позже невропатолог артиста понял, что его пациент страдает от деменции телец Леви — заболевания, которое влияет на мыслительные и двигательные способности, память, эмоции.

Автор книги «Робин» Дэйв Итцкофф опросил близких актера и утверждает, что к точке невозврата Уильямс пришел на съемках фильма «Ночь в музее: Секрет гробницы». «Он плакал у меня в объятиях каждый день», — поделилась визажист Шери Миннс. «Я говорила его команде: я занимаюсь гримом, я не могу справиться с тем, через что он проходит», — вспоминала женщина. По ее словам, она предложила актеру взбодриться, вернувшись к жанру стендап-комедии, но в ответ Робин Уильямс только расплакался и сказал, что больше не умеет быть смешным.

Об изменениях в характере Робина Уильямса говорила и коллега актера по сериалу «Морк и Минди» (1978-1982) Пэм Доубер , которая в 2013 году снималась с ним в шоу «Сумасшедшие». Низкие рейтинги сериала ввергли актера в депрессию. Он худел, его голос начал дрожать. «Я приходила домой и говорила мужу — что-то не так. Он ослабел. Потерял искру», — рассказала биографу Доубер.

63-летний Робин Уильямс покончил с собой в августе 2014 года. Среди самых его известных работ — роли в фильмах «Миссис Даутфайр», «Август Раш», «Двухсотлетний человек» и др. Он на 25 лет запретил использовать свой образ.