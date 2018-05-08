Вышел первый трейлер политического сериала с Хью Грантом в главной роли 

В Сети появился первый трейлер мини-сериала «Очень английский скандал» с Хью Грантом. Шоу основано на реальных событиях, происходивших в Великобритании в 70-е годы прошлого века. В центре сюжета — скандал, получивший название «Дело Торпа». Джереми Торп — член британского парламента и лидер Либеральной партии — был обвинен в сексуальной связи с молодым манекещиком Норманом Скоттом. Несмотря на то, что их роман случился на заре карьеры Торпа, его политическое будущее оказывается под угрозой.
В съемках также приняли участие Бен Уишоу, Моника Долан и Джонатан Хайд. Режиссером выступил Джонатан Фрирз, известный по фильмам «Виктория и Абдул» и «Флоренс Фостер Дженкинс». Премьера сериала состоится в конце мая на телеканале BBC One.