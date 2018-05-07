Вышел документальный фильм о ветеранах, снятый в Косино-Ухтомском

3 мая состоялась премьера документального фильма «Диалог с легендой». Он был создан и продемонстрирован накануне праздника Великой Победы. Авторами «Диалога с легендой» являются юные телеведущие из студии «PLANETA-TV».

Ребята пообщались с ветеранами и участниками ВОВ, которые живут в Восточном округе. Местом съемок стал Народный парк у Святого озера и музей школы №1602. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне. Они рассказывали о том, как она началась, как приходилось бороться на фронте и работать в тылу. И, конечно же, было много воспоминаний о выстраданной Победе.

Фильм хорошо снят. Рассказы ветеранов сопровождаются фотографиями военных лет и сегодняшнего времени, есть кадры кинохроники. Интервьюеры были очень внимательны к своим респондентам: вопросы задавались бережно, а ответы были выслушаны с большим интересом.

Отметим, что «Диалог с легендой» был создан при поддержке префектуры Восточного округа.