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Вышел документальный фильм о ветеранах, снятый в Косино-Ухтомском
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Вышел документальный фильм о ветеранах, снятый в Косино-Ухтомском 

Управа района Косино-Ухтомский 35 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
3 мая состоялась премьера документального фильма «Диалог с легендой». Он был создан и продемонстрирован накануне праздника Великой Победы. Авторами «Диалога с легендой» являются юные телеведущие из студии «PLANETA-TV».
Ребята пообщались с ветеранами и участниками ВОВ, которые живут в Восточном округе. Местом съемок стал Народный парк у Святого озера и музей школы №1602. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне. Они рассказывали о том, как она началась, как приходилось бороться на фронте и работать в тылу. И, конечно же, было много воспоминаний о выстраданной Победе.
Фильм хорошо снят. Рассказы ветеранов сопровождаются фотографиями военных лет и сегодняшнего времени, есть кадры кинохроники. Интервьюеры были очень внимательны к своим респондентам: вопросы задавались бережно, а ответы были выслушаны с большим интересом.
Отметим, что «Диалог с легендой» был создан при поддержке префектуры Восточного округа.
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