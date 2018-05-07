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Есть такая профессия — Штирлиц
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Есть такая профессия — Штирлиц 

Мир24 29 минут назад
«Семнадцать мгновений весны» — самый известный многосерийный фильм эпохи советского кинематографа. Он до сих пор не сходит с экранов. Его главный герой Штирлиц стал персонажем народной культуры: анекдотов, шуток, песен, пародий. Удивительно, но люди, даже очень любящие эту картину, часто не могут описать ее сюжет — какое задание выполняет советский разведчик Максим Исаев и как оно связано с историческими событиями, происходившими весной 1945 года.
В ближайшем выпуске программы «Наше кино. История большой любви» мы распутаем клубок событий, расскажем, насколько важным и опасным было задание Штирлица, как оно повлияло на текущую политику, и что в этой киноистории было художественным вымыслом, а что перекликалось с реальными историческими обстоятельствами конца Второй мировой войны.
Также раскроем некоторые детали личности и судьбы Исаева-Штирлица, которые только пунктиром проходят в фильме, но подробно раскрываются в произведениях сценариста «Семнадцати мгновений весны» Юлиана Семёнова. Параллельно с этим прольем свет на особенности и секреты профессии разведчика в военный период.
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