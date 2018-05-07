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Том Хиддлстон рассказал, что Локи должен был умереть в «Тор 2: Царство тьмы»
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Том Хиддлстон рассказал, что Локи должен был умереть в «Тор 2: Царство тьмы» 

Попкорн News 27 минут назад
Фото: Попкорн News
С тех пор как был объявлен официальный каст «Войны бесконечности», поклонники франшизы от Marvel стали гадать, будет ли этот фильм последним для героя Тома Хиддлстона, Локи, который так полюбился зрителям. В своем недавнем интервью актер признался, что у этого персонажа изначально была совсем другая судьба.
Хиддлстон рассказал, что по первоначальной задумке Локи должен был окончательно умереть во второй части «Тора», однако его персонаж настолько понравился зрителям, что его решили возродить. «Смерть Локи в Свартальфахейме была настоящей, так было по сценарию, и мы с Крисом сыграли ее достоверно», — говорит Хиддлстон. Он добавил, что после этого зрители были уверены в том, что Локи вернется, хотя у студии таких планов не было. Это тот уникальный случай, когда персонажу дали дорогу фанаты франшизы, а не боссы киностудий, как это обычно и бывает, поэтому брата Тора мы увидим еще в «Войне бесконечности», а вот в последний раз или нет, покажет время.
попкорнnews
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