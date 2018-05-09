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Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру
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Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "А зори здесь тихие"
Тест для истинных ценителей военных кинокартин о непростом времени и людях, которые старались совершить невозможное в попытке превозмочь тяжелые обстоятельства, в которых оказывались целые народы.
Вы любите фильмы, а в особенности на военную тематику? Картины, рассказывающие истории о людях, которые совершали подвиги, порой даже ценой собственной жизни? Тогда этот занимательный тест для вас.
Ответьте на вопросы нашего небольшого квиза и узнайте, сможете ли вы отгадать фильм на военную тематику всего по одному кадру.
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