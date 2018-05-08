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71-й Каннский кинофестиваль откроют Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
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71-й Каннский кинофестиваль откроют Пенелопа Крус и Хавьер Бардем 

tele.ru 10 минут назад
Семейная драма «Все знают» 46-летний иранский режиссер Асгар Фархади умудрился снять всего за четыре месяца. Участие в фильме звезд мирового уровня — Пенелопы Крус и Хавьера Бардема — позволяет надеяться на успех. Не случайно ведь эта картина открывает 71-й Каннский кинофестиваль.
Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)
5 Апр 2018 в 12:57 PDT  Россию в Каннах в основном конкурсе представит лента режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Действие в фильме разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, колыбели русского рока. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах из биографии легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Автора на празднике кино, увы, не будет. Предыдущая картина мастера «Ученик» в 2016 году получила независимую французскую кинопремию имени Франсуа Шале. Всего за Золотую пальмовую ветвь поборется 21 кинолента. Жюри возглавит голливудская актриса Кейт Бланшетт. От России ей будет помогать кинорежиссер Андрей Звягинцев.
Фото: East News
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