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Канны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестиваль
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Канны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестиваль 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@penelopecruzoficialКанны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестивальПенелопа Крус (44) и Хавьер Бардем (49) стали одними из первых, кто прошелся по красной дорожке фестиваля. Картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади с супругами в главных ролях открыла киносмотр. Поклонники с восторгом приветствовали знаменитых испанцев. Пенелопа позировала фотографам в черном кружевном платье, а Хавьер — в классическом смокинге.
Публикация от @cannes_filmfestival 8 Май 2018 в 11:08 PDT  В черном же вышла на дорожку президент жюри фестиваля Кейт Бланшетт. Вместе с ней оценивать 21 картину в основном конкурсе будут также Леа Сейду, Кристен Стюарт и российский режиссер Андрей Звягинцев. Напомним, что в этом году за главный приз престижного фестиваля поборется картина Кирилла Серебренникова «Лето» о молодости Виктора Цоя и Майка Науменко — сам режиссер в виду домашнего ареста не сможет приехать в Канны. Каннский кинофестиваль завершится 19 мая, а это значит, что еще почти две недели поклонники будут любоваться выходами любимых звезд и следить за новостями киносмотра. Российские гости тоже потихоньку прибывают в Канны — на церемонии открытия можно было видеть Викторию Боню и Лену Ленину. Читай также бал Института костюма: 13 невероятных нарядов.
Публикация от Mi Camisa de Cuadros (@micamisadecuadros) 8 Май 2018 в 10:58 PDT  Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 8 Май 2018 в 1:32 PDT  Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) 8 Май 2018 в 2:46 PDT
Лиза: последние новости
Анна Михалкова похвасталась наградой престижного кинофестиваля 25 актеров, которых легко спутать Наталия Орейро и Факундо Арана вместе спустя 19 лет после «Дикого ангела»
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