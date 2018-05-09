Канны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестиваль

@penelopecruzoficialКанны-2018: Пенелопа Крус Хавьер Бардем открыли кинофестивальПенелопа Крус (44) и Хавьер Бардем (49) стали одними из первых, кто прошелся по красной дорожке фестиваля. Картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади с супругами в главных ролях открыла киносмотр. Поклонники с восторгом приветствовали знаменитых испанцев. Пенелопа позировала фотографам в черном кружевном платье, а Хавьер — в классическом смокинге.

Публикация от Mi Camisa de Cuadros (@micamisadecuadros) 8 Май 2018 в 10:58 PDT Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 8 Май 2018 в 1:32 PDT Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) 8 Май 2018 в 2:46 PDT