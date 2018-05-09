Канны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестиваль 

@penelopecruzoficialКанны-2018: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем открыли кинофестивальПенелопа Крус (44) и Хавьер Бардем (49) стали одними из первых, кто прошелся по красной дорожке фестиваля. Картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади с супругами в главных ролях открыла киносмотр. Поклонники с восторгом приветствовали знаменитых испанцев. Пенелопа позировала фотографам в черном кружевном платье, а Хавьер — в классическом смокинге.
Публикация от @cannes_filmfestival 8 Май 2018 в 11:08 PDT В черном же вышла на дорожку президент жюри фестиваля Кейт Бланшетт. Вместе с ней оценивать 21 картину в основном конкурсе будут также Леа Сейду, Кристен Стюарт и российский режиссер Андрей Звягинцев. Напомним, что в этом году за главный приз престижного фестиваля поборется картина Кирилла Серебренникова «Лето» о молодости Виктора Цоя и Майка Науменко — сам режиссер в виду домашнего ареста не сможет приехать в Канны. Каннский кинофестиваль завершится 19 мая, а это значит, что еще почти две недели поклонники будут любоваться выходами любимых звезд и следить за новостями киносмотра. Российские гости тоже потихоньку прибывают в Канны — на церемонии открытия можно было видеть Викторию Боню и Лену Ленину. Читай также бал Института костюма: 13 невероятных нарядов.
Публикация от Mi Camisa de Cuadros (@micamisadecuadros) 8 Май 2018 в 10:58 PDT Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 8 Май 2018 в 1:32 PDT Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) 8 Май 2018 в 2:46 PDT