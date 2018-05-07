Ещё
На Первомайском бульваре откроется выставка в честь героев ВОВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Первомайском бульваре откроется выставка в честь героев ВОВ 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
В понедельник, 7 мая, на Первомайском бульваре в Ярославле откроется выставка «Герои моей семьи — герои моей страны». Начало мероприятия — в 15 часов.
Её организаторы — МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» совместно с МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации оформлению города Ярославля». На бульваре установили стенды с фотографиями и раскадровками анимационных фильмов «Анимационная летопись „Герои моей семьи — герои моей страны“.
Школьники узнавали о военных и трудовых подвигах членов своей семьи во время Великой Отечественной войны и оживили семейные истории.
АиФ: последние новости
Тест. Угадай, кому из героев фильма «Любовь и голуби» принадлежит реплика Стоит смотреть. Топ-10 фильмов уходящего 2017 года Успейте принять участие в творческих конкурсах Кранбанка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры1
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение