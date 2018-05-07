На Первомайском бульваре откроется выставка в честь героев ВОВ

В понедельник, 7 мая, на Первомайском бульваре в Ярославле откроется выставка «Герои моей семьи — герои моей страны». Начало мероприятия — в 15 часов.

Её организаторы — МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» совместно с МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации оформлению города Ярославля». На бульваре установили стенды с фотографиями и раскадровками анимационных фильмов «Анимационная летопись „Герои моей семьи — герои моей страны“.

Школьники узнавали о военных и трудовых подвигах членов своей семьи во время Великой Отечественной войны и оживили семейные истории.