Ума Турман рассказала об отношениях с Квентином Тарантино

Заявление актрисы о том, что Квентин Тарантино заставил ее самостоятельно исполнить трюк с машиной на съемках «Убить Билла» в 2003 году, ее жалобы на полученные в результате этого происшествия травмы не мешают женщине открыто обсуждать возможное сотрудничество с этим режиссером в будущем.

48-летняя актриса рассказала одному из авторитетных издательств об отношениях с Тарантино. Несмотря на то, что с момента ее публичного сообщения об аварии во время работы над фильмом прошло всего 3 месяца, Ума надеется снова сниматься в проектах Квентина: «Я его понимаю. Если он напишет отличный сценарий со значимой для меня ролью, и мы оба договоримся о сотрудничестве, что-нибудь может получиться».

Турман пояснила: «Мы годами ссоримся. Когда ты знаешь кого-то, как я знаю Квентина, а нас объединяет 25 лет работы, невозможно обойтись без каких-либо трагедий. Но прошлое невозможно отменить. Все бы закончилось только, если бы я погибла во время того трюка с машиной».

Ума добавила: «Да, я мучаюсь от хронических болей в спине. Была ли я задета тем, как со мной обращались в то время? — Да. Но неужели после этого я должна отказаться от дружбы с тем, кто был рядом больше 25 лет? Я могу прощать». Впервые звезда заговорила о несчастном случае на съемках в феврале. Она заявила, что Тарантино вынудил ее сделать каскадерский трюк, в результате которого была получена серьезная травма. После многолетних споров Квентин отдал Уме пленку с кадрами того происшествия.