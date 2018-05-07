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Светлана Светличная обиделась на Гайдая
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Светлана Светличная обиделась на Гайдая 

Рамблер 2 часа назад
В фильме «Бриллиантовая рука» прозвучало несколько песен Александра Зацепина, которые стали настоящими хитами. Однако не все композиции попали в картину легко. Например, исполнение Андреем Мироновым «Острова невезения» поначалу казалось режиссёру Леониду Гайдаю инородной вставкой, но по настоянию Юрия Никулина номер всё-таки оставили, и он стал украшением комедии. Самому Никулину досталась «Песня про зайцев», которая прозвучала в сцене в ресторане. Режиссёр вставил её, чтобы разбавить пафос. А вот исполнительнице роли роковой женщины Анны Сергеевны Светлане Светличной не повезло. Она хотела сама исполнить песню «Вулкан страстей», но Гайдай отдал его певице Аиде Ведищевой. Даже озвучание роли он доверил другой актрисе, а сама Светличная произнесла единственную, но поистине легендарную фразу «Не виноватая я, он сам пришёл!».
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