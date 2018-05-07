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Кудри, спасательный жилет, знаменитая лестница: на свое 30-летие Адель перевоплотилась в главную героиню фильма «Титаник»
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Кудри, спасательный жилет, знаменитая лестница: на свое 30-летие Адель перевоплотилась в главную героиню фильма «Титаник» 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
5 мая Адель исполнилось 30 лет. В честь юбилея певица закатила шикарную вечеринку в стиле фильма «Титаник». Сама Адель стала Роуз — главной героиней романтической истории. Образ Кейт Уинслет из фильма певица повторила точь-в-точь: те же кудри и поднятые волосы, платье с корсетом. Но одними костюмами Алель не ограничилась: она повторила и декорации знаменитого фильма, в частности — ту самую лестницу, на которой Роуз ждал Джек. Причем сделала это певица в своем собственном доме!
— пошутила Адель в своем Instagram.
Согласись, певице отлично удалось повторить образ главной героини фильма? Смотри сама.
Стоит отметить, что к 30-ти годам Адель достигла впечатляющих результатов в карьере. Она получила несколько статуэток «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус». Также в прошлом году она признала самой высокооплачиваемой артисткой Великобритании.
А как отмечаешь свои дни рождения ты?
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Фото:Instagram, Global Look Press
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