Кудри, спасательный жилет, знаменитая лестница: на свое 30-летие Адель перевоплотилась в главную героиню фильма «Титаник»

5 мая Адель исполнилось 30 лет. В честь юбилея певица закатила шикарную вечеринку в стиле фильма «Титаник». Сама Адель стала Роуз — главной героиней романтической истории. Образ Кейт Уинслет из фильма певица повторила точь-в-точь: те же кудри и поднятые волосы, платье с корсетом. Но одними костюмами Алель не ограничилась: она повторила и декорации знаменитого фильма, в частности — ту самую лестницу, на которой Роуз ждал Джек. Причем сделала это певица в своем собственном доме!

— пошутила Адель в своем Instagram.

Согласись, певице отлично удалось повторить образ главной героини фильма? Смотри сама.

Стоит отметить, что к 30-ти годам Адель достигла впечатляющих результатов в карьере. Она получила несколько статуэток «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус». Также в прошлом году она признала самой высокооплачиваемой артисткой Великобритании.

А как отмечаешь свои дни рождения ты?

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Фото:Instagram, Global Look Press