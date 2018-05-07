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В библиотеке на Саратовской состоялся час памяти героев войны
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В библиотеке на Саратовской состоялся час памяти героев войны 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Час памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны, состоялся в библиотеке №114, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом сообщил представитель учреждения культуры.
— Нашим юным гостям рассказали о тех, кому мы, потомки, должны быть благодарны за возможность жить на своей земле, об огненных дорогах войны. В заключение мероприятия состоялся просмотр хроники военного Парада Победы и отрывка из фильма «Улица младшего сына», — добавил сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
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