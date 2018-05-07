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В сети появился трейлер сериала «Касл-Рок» по Стивену Кингу
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В сети появился трейлер сериала «Касл-Рок» по Стивену Кингу 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Исполнительным продюсером сериала стал Джей Джей Абрамс. По словам создателей в новом проекту будет полно отсылок к множеству произведений Кинга, например, к «Сиянию», «Ловцу снов», «Зеленой миле» и «Мизери». По сюжету адвокат Генри Дивер приезжает в маленький городок Касл-Рок, где планирует повидаться со своей приемной матерью и одним из заключенных в Шоушенке. В сериале снялись Андре Холланд, Мелани Лински, Скотт Гленн, Билл Скарсгард, Сисси Спейсек и другие. Многосерийный фильм будет состоять из 10 эпизодов. Премьера сериала пройдет 25 июля на стриминговом сервисе Hulu.
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