Вышел новый трейлер сериала «Касл-Рок» по Стивену Кингу 

В сети появился новый тизер-трейлер к сериалу «Касл-Рок», в основе которого лежат произведения Стивен Кинга, в частности, городок с одноименным названием, фигурирующий во множестве произведений писателя. Создатели сериала обещают, что в нем будут отсылки к книгам «Сияние», «Ловец снов», «Зеленая миля», «Мизери». Одним из исполнительных продюсеров сериала стал Джей Джей Абрамс, чье имя уже само говорит о качестве и масштабе нового продукта.
Шоу расскажет историю адвоката Генри Дивера (его сыграл Андре Холланд), который приезжает в маленький городок Касл-Рок, где планирует повидаться со своей приемной матерью и одним из заключенных в Шоушенке. В сериале помимо Холланда снялись: Мелани Лински, Скотт Гленн, Билл Скарсгард, Сисси Спейсек и др. 10-сериный «Касл-Рок» выйдет 25 июля на стриминговом сервисе Hulu.